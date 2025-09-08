Mantar Zehirleme Davasında Ömür Boyu Hapis Cezası

SİDNEY, 8 Eylül (Xinhua) -- Avustralya'da ailesinden 3 kişiyi mantarla zehirleyerek öldüren Erin Patterson, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Pazartesi günü açıklanan karara göre Patterson, en az 33 yıl hapis yatacak.

Victoria Eyaleti Yüksek Mahkemesi Yargıcı Christopher Beale, 50 yaşındaki Patterson'ı 2023 yılında üç kişiyi öldürmek ve dördüncüyü öldürmeye teşebbüs etmekten 33 yıl boyunca şartlı tahliye olanağı tanınmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Jüri temmuz ayında Patterson'ın 29 Temmuz 2023'te Melbourne'un 115 kilometre güneydoğusundaki Leongatha kasabasındaki evinde dört misafirine öğle yemeğinde kasıtlı olarak zehirli mantar servis ettiği sonucuna vardı.

Ayrı yaşadığı eşinin 70 yaşındaki ebeveynleri Don ve Gail Patterson ile eşinin 66 yaşındaki teyzesi Heather Wilkinson, 2023 yılının ağustos ayında mantar zehirlenmesi nedeniyle hastanede hayatını kaybetti.

Heather Wilkinson'ın kocası Ian ise iyileşerek taburcu edildi. Erin'in kocası Simon Patterson da yemeğe davet edilmiş ancak katılmamıştı.

Yasa gereği Patterson'a kanunlara göre en büyük ceza olan şartlı tahliye olasılığı olmadan ömür boyu hapis cezası verildi.

Söz konusu cezaya göre Patterson, 2056 yılından önce tahliye edilemeyecek.