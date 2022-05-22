MANTAR TOPLARKEN KAYALIKLARDAN DÜŞTÜ, ASKERİ HELİKOPTERLE HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ - Haberler

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MANTAR TOPLARKEN KAYALIKLARDAN DÜŞTÜ, ASKERİ HELİKOPTERLE HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde 2 bin 500 rakımlı Efeağlı köyü yakınlarında mantar toplayan Ümit Cömert, kayalıklardan düşerek yaralandı.

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde 2 bin 500 rakımlı Efeağlı köyü yakınlarında mantar toplayan Ümit Cömert, kayalıklardan düşerek yaralandı. Cömert, bulunduğu yerden sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince alınarak 1 saatlik yürüyüşün ardından, helikopterin olduğu alana götürülerek hastaneye yetiştirildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde arkadaşlarıyla mantar toplamaya giden Ümit Cömert, 2 bin 500 rakımlı Efeağlı köyü yakınlarındaki dağlık alanda kayalıklardan düşerek yaralandı. Ayağı kırılan Cömert için arkadaşları sağlık ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla skorsky tipi askeri helikopterle bölgeye giden sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, 1 saatlik yürüyüşün ardından yaralı Cömert'in bulunduğu bölgeye geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Cömert, helikopterin bulunduğu bölgeye kadar sedye ile taşındı. Ardından askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ayağı alçıya alınan Cömert'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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