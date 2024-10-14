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Mantar Toplarken Düşen Kadının Ayak Kemiği Kırıldı

Mantar Toplarken Düşen Kadının Ayak Kemiği Kırıldı
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Bartın'da ormanda mantar toplarken düşen 50 yaşındaki Nurten Çalık'ın sağ ayağı kırıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çalık'ı sedye ile ambulansa taşıyarak hastaneye kaldırdı.

BARTIN'da ormanda mantar toplarken düşerek sağ ayağı kırılan Nurten Çalık (50) bölgeye sevk edilen ekipler tarafından bulunduğu yerden sedye ile alınarak ambulansa taşınıp, hastaneye götürüldü.

Karaçay mahallesi Çamlık mevkiindeki ormana mantar toplamaya giden Nurten Çalık, düştü. Sağ ayağı kırılan Çalık'ın yanındaki arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Çalık, sedyeyle dakikalarca taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Nurten Çalık, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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