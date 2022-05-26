Mantar toplarken düşen kadın askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı - Haberler

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Mantar toplarken düşen kadın askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Demirören Haber Ajansı - Muzaffer Koşan - Güncel
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Mantar toplarken düşen kadın askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

ERZİNCAN'ın Üzümlü ilçesinde dağlık arazide mantar ve ışgın toplarken düşerek yaralanan Gülten Biçer (62), askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

ERZİNCAN'ın Üzümlü ilçesinde dağlık arazide mantar ve ışgın toplarken düşerek yaralanan Gülten Biçer (62), askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Üzümlü ilçesine bağlı Pınarlıkaya köyünde oturan Gülten Biçer, yakınları ile birlikte arazide ışgın ve mantar toplamaya gitti. Arazide dolaşan Biçer, düşerek ayağından yaralandı. Yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesinin ardından Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı, JAK, AFAD ve UMKE ekipleri olay yerine hareket etti. Ekipler 2 bin 650 rakımdaki yaralı kadına ulaşmayı başardı.

Ekipler, ilk müdahalesi yapılan Biçer'i bulunduğu yerden sarp kayalıklar sebebiyle indiremeyince AFAD, helikopter talebinde bulundu. 3'üncü Ordu Komutanlığı'ndan havalanan askeri helikopter, Biçer'i bulunduğu yerden alarak karayolunda bekleyen ambulansa teslim etti.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Biçer'in sol kaval kemiğinde kırık olduğu ve tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Muzaffer Koşan - Güncel

Erzincan, Hisarcık, Mantar, AFAD, Güncel, Haberler

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