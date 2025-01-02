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Mantar Toplamak İçin Gittiği Ormanda Kaybolan 70 Yaşındaki Adam Bulundu

Mantar Toplamak İçin Gittiği Ormanda Kaybolan 70 Yaşındaki Adam Bulundu
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Hayrettin Adıgüzel, 3 gün sonra donmak üzereyken bulundu. Arama kurtarma ekipleri tarafından çamura saplanmış otomobiliyle ormanlık alanda tespit edilen Adıgüzel, hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 gün önce mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan 70 yaşındaki kişi, donmak üzereyken bulundu.

İlçede ikamet eden ve otomobiliyle 3 gün önce mantar toplamak için Çukurköy mevkisindeki ormanlık alana giden Hayrettin Adıgüzel'in akşam eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

Adıgüzel'in bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı ve İHH'ya bağlı arama kurtarma ekipleri ile komando taburu ve jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Kayı köyü yakınlarındaki Baraman Karasu mevkisinde, ormanlık alanda çamura saplanmış halde otomobili bulunan Adıgüzel'in, bilincinin kapalı olduğu tespit edildi.

Donmak üzere olduğu belirlenen Adıgüzel, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıgüzel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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