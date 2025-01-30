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Mansur Yavaş, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Mansur Yavaş, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve tercihlerini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yavaş, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" fotoğrafını seçen Yavaş, "Doğal Yaşam ve Çevre"de tercihini Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü" karesinden yana kullandı.

Yavaş, "Haber"de Tahsin Ceylan'ın "Su seviyesi", "Günlük Hayat"ta İsmail Aslandağ'ın "Sevginin Gücü" ve "Spor"da Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını dile getiren Yavaş, "Cumhuriyetimizin asırlık kuruluşu olan Anadolu Ajansının çok güzel çalışmaları var, dünyanın her yerinden fotoğraflar var." dedi.

Seçtiği fotoğraflara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavaş, "'Özgür Suriye' kategorisinde Suriyeli kadınların mutluluğu dikkatimi çekti, gözleri parlıyordu. 'Spor' kategorisinde küçücük Arda'mızın ama güçlü Arda'mızın birçok futbolcu arasında ablukaya alınmış fotoğrafı çok güzeldi. Bir diğer fotoğrafı da hem denizin altı hem de üzerini güzel yakalamışlar, onu seçtik. Bir diğer kategorideyse hastanın fotoğrafı vardı, onun da yüzündeki gülümse çok güzel yakalanmış. 'Haber'de ise gökten adeta ateş yağan fotoğrafı gerçekten güzel yakalamışlar." diye konuştu.

Yavaş, emeklerinden ötürü tebrik ettiği Anadolu Ajansı çalışanlarına başarılar diledi.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
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