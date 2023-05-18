Mansur Yavaş: 'Yarınlarımıza Işık Olan Gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Yürekten Kutluyorum'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, “Ankaralılara, milletimize ve yarınlarımıza ışık olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Geçmişimizde olduğu gibi Ankara’da yanan bir meşalenin tüm Türkiye’yi aydınlatacağını çok iyi biliyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, "Ankaralılara, milletimize ve yarınlarımıza ışık olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Geçmişimizde olduğu gibi Ankara'da yanan bir meşalenin tüm Türkiye'yi aydınlatacağını çok iyi biliyoruz" dedi.

Başkan Yavaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün bir kutlama mesajı yayınladı. Yavaş, gençlerin bayramını, şu sözlerle kutladı:

"19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla Milli Mücadele ruhunun tüm yurda yayılmasının 104. yılında Ankaralıların, milletimizin ve yarınlarımıza ışık olan gençlerimizin '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhuriyet'in yılmaz bekçileri olan gençlerimizin gelişimleri, eğitimleri, ulaşımları, kültürel ve sosyal yaşamları için birçok projeyi hayata geçirdik. Nasıl ki Anadolu'nun kalbi Ankara ise Ankara'nın kalbi de gençlerdir. Öğrenci abonmanı, sınav ücreti destekleri, öğrenci su indirimi, internet destekleri, kırtasiye desteği, ulaşım destekleri, kantin desteği, e-spor merkezleri ve teknoloji merkezleri gibi birçok proje ile Ankara'yı gençlerimizin yaşarken mutlu olacağı bir kent haline getirmek için çalıştık.

Geçmişimizde olduğu gibi Ankara'da yanan bir meşalenin tüm Türkiye'yi aydınlatacağını çok iyi biliyoruz. Cumhuriyet'in Başkenti Ankara'ya tarihimizin yüklediği öncü ve yol gösterici sorumluluklarını yerine getirmek için bundan sonra da çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; tüm kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."