Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü için Soruşturma İzni Talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma başlatmak için İçişleri Bakanlığı'ndan izin istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
