Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ulus esnafını ziyaret ederek sorunları dinledi ve Ulus Hali'ndeki yenileme çalışmalarını inceledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ulus esnafını ziyaret etti ve bölge halkının taleplerini dinledi. Vatandaşların sevgi seli ile karşılanan Yavaş, tek tek dükkanları gezerken, Ulus Hali'nde devam eden yenileme çalışmalarını da yerinde inceledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Son olarak Ulus esnafıyla bir araya gelen Yavaş, sorunları yerinde dinledi. Bölge esnafını ziyaret ederek dükkanları tek tek gezen Yavaş, bölgede yaşayan vatandaşlarında sorunlarını dinledi. Esnafın sıkıntılarını birinci ağızdan dinleyen Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulus Hali'nde devam eden yenileme çalışmalarını da yerinde inceledi.