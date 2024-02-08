Mansur Yavaş, Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Emekliler Derneğini (TÜED) ziyaret etti.

Yavaş, TÜED Genel Merkezi'nde Dernek Başkanı Kazım Ergün ve üyelerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada emeklilerin rahatça seyahat etmeleri için yaptığı çalışmaları anımsatan Yavaş, bir belediyenin toplumdaki her kesime ulaşması gerektiğini, vatandaşın sağlık ve eğitim sorunlarını çözmenin yanı sıra geçim problemleriyle de ilgilenmesi gerektiğini söyledi.

Yavaş, "Biz emeklilere bir çağrı yaptık. 'Kriterleri karşılayanlar belediyeye başvursun biz onlara destek olacağız' dedik. Bugün itibarıyla 31 bin kişiye sosyal destek veriyoruz." dedi.

Bütün gücünü Türkiye'nin üretimi için harcamış emeklilerin insanca yaşamalarını istediğini dile getiren Yavaş, şunları kaydetti:

"Biz bunu yapmaya başlayalı altı ay oldu. Ama bu sefer çeşitli adaylar 'Biz de destek olacağız' demeye başladılar. Her şeyden evvel madem emekliler bu kadar mağdur, siz de farkındasınız. Burada sorumluluk hükümete düşer. Mutlaka hükümete bir şekilde başvurmalılar. Hatta halen görevde olan adaylarımız var. Belediye başkanlığı yaptığı ilçede 5 bine yakın emekliye ayrıca destekte bulunuyoruz. 50 bine yakın da sosyal ihtiyaç, sosyal destekte bulunduğumuz vatandaşımız var. Ben şunu söyleyebilirim. Zaten görevdesiniz, hadi buyurun başlayın bizim gibi önünüzde hiçbir engel yok."

Konuşmanın ardından ziyaret basına kapalı devam etti.