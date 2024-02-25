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Mansur Yavaş, Turgut Altınok'un Ankart vaadine cevap verdi

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı ABB başkan adayı Turgut Altınok'un Ankart vaadine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavaş, 3 yıldır benzer bir hizmeti sunduklarını ve Başkent kelimesinden rahatsız olunmasının anlaşılır olmadığını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı ABB başkan adayı Turgut Altınok'un Ankart vaadine ilişkin, "3 yıldır yapıyorum ben bunu. Ankara'da değil de nerede yaşıyorsunuz siz üç yıldır? Bugün adı değişmiş, Ankart yapacakmış Başkent Kart yerine. Başkent kelimesinden rahatsız mı oldunuz?" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören ilçesinde bulunan Ufuktepe Mahallesi'nde Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışını yaptı.

Yavaş, belediye başkanlığı görevine geldiği günden bu yana kimseyi ayırmadan tüm Ankara'ya eşit hizmet uyguladıklarını, Ankara'nın tümünü kucakladıklarını ve nerede ne sorun varsa onlarla uğraştıklarını söyledi.

ABB'nin internet sitesinde bütün harcamaları kuruşuna kadar yayınladıklarının altını çizen Yavaş, karar alırken de bin 800 sivil toplum kuruluşuyla istişarelerde bulunarak Ankara halkının parasını çöp projelere yatırmadıklarını bildirdi.

Görev süresindeki 5 yılda hiçbir yere fotoğrafının asılmadığını ama Altınok'un kendisine yönelik, "5 yıldır hiçbir yerde görmediğimiz fotoğraflar şimdi asılıyor" sözlerini anımsatan Yavaş, "Evet, seçim zamanı asıyorum ama 5 yıldır sizin gibi sürekli sağa sola fotoğraflarımızı atıp Ankara halkının tertemiz parasını bunlara harcamadık. Keşke sizler de Ankara halkının paralarıyla reklam yapmayı bıraksanız artık. Ama artık o iş bitiyor. İnşallah Ankara Büyükşehir'i çok büyük bir farkla kazanıyoruz." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında asılan fotoğraf ve pankartların harcamasında ABB'nin bir kuruşunun olmadığını vurgulayan Yavaş, "İl başkanlığımız tamamını karşılıyor. Faturalarını ortaya çıkarmaya hazırız, sizler de çıkarın kim harcıyor o paraları bir görelim. Mal beyanımı açıkladım, her şeyimiz açık. Bütün adaylar açıklasın." diye konuştu.

Altınok'un 'Ankart' vaadine ilişkin değerlendirmede bulunan Yavaş, "3 yıldır yapıyorum ben bunu. Ankara'da değil de nerede yaşıyorsunuz siz üç yıldır? Bugün adı değişmiş, Ankart yapacakmış Başkent Kart yerine. Başkent kelimesinden rahatsız mı oldunuz? Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentidir. Hepimizin övündüğü başkenttir burası." ifadelerini kullandı.

Yavaş'a açılışta, CHP Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan ile partililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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