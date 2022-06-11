Mansur Yavaş: "Tüm Birimlerimizden 1277 Araç, 3138 Personelimiz Alanda Çalışmaktadır" - Haberler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, Başkenti etkisi altına alan şiddetli fırtına ve sağanak yağış ile ilgili "Tüm birimlerimizden 1277 araç, 3138 personelimiz hala alanda çalışmaktadır. Salı gününe kadar bu yağışlarımız devam edecektir. ve ekiplerimizin hepsi hazır durumda bekleyecektir. Ankara'mıza geçmiş olsun, çok şükür şu ana kadar bize bildirilen bir can kaybı bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün öğle saatlerinde Ankara'da etkisini gösteren fırtına ve sağanak yağış sonrası açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından video yayınlayan Yavaş, salı gününe kadar devam etmesi beklenen yağışlar konusunda Ankaralıları uyardı. Yavaş, şunları söyledi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün yaptığı 'turuncu uyarı' sonucunda Ankara merkeze fırtına şeklinde yönelen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle Ankara Belediyemize şu ana kadar ev, iş yeri ve caddelerde yaklaşıl 300 bölgede su bakını, 35 ağaç devrilmesi, 23 çatı uçması, 3 elektrik direği devrilmesi ihbarı ulaşmış; 35 vatandaşımız ise kurtarılmıştır.

Ekiplerimiz ihbar bölgelerine derhal sevk edilmiştir. Kahramankazan, Ayaş'tan Mamak Gölbaşı'na kadar genel olarak yağışlar Ankara'nın her tarafında hüküm sürmüş şu anda yavaş yavaş ayrılmak durumundadır. Tüm birimlerimizden 1277 araç, 3138 personelimiz hala alanda çalışmaktadır.

Mağduriyetin giderilmesi için 153 numaralı telefonumuzu arayabilirsiniz. Salı gününe kadar bu yağışlar devam edecektir. ve ekiplerimizin hepsi hazır durumda bekleyecektir. Ben de Ankaralı hemşehrilerimin, bu durumu nazara alarak, salı gününe kadar devam edecek yağışlardan dolayı kendi ölçülerinde tedbirlerini almalarını özellikle rica ediyorum. Ankara'mıza geçmiş olsun. Çok şükür şu ana kadar bize bildirilen bir can kaybı bulunmamaktadır."

ANKA / Güncel