Mansur Yavaş'tan Ramazan Bayramı mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavaş, mesajında, ramazan ayını geride bırakarak bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesinin, şehrin ana arterlerini, sembol noktalarını, merkez ve ilçelerinde bulunan mezarlıkların tamamını temizleyerek ziyaretlere hazır hale getirdiğini belirten Yavaş, mesajında şunları kaydetti:

"ASKİ, Ankara İtfaiyesi, Ankara Zabıtası ve ANFA Güvenlik ekipleri bayramda da 7/24 esasına göre mesailerini sürdürmeye devam ederken, EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçları da (otobüs, metro, teleferik) bayram süresince ücretsiz olarak vatandaşlarımıza hizmet verecek. Hemşehrilerimiz her türlü taleplerini 'Başkent 153' çağrı merkezimiz üzerinden iletebilecek."

Yavaş, yola çıkacak vatandaşları da uykularını almaları, emniyet kemeri kullanmaları ve mola sürelerini ihmal etmeden yolculuk etmeleri konusunda uyardı.