Mansur Yavaş'tan Otobüs Açıklaması: "Durmaksızın Artan Maliyetler Karşısında Gelirimiz Giderimizi Karşılayamaz Hale Geldi"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Geçtiğimiz yıldan bugüne belediye bütçemizden EGO’ya 2 milyar 446 milyon TL, pandemiden bugüne ise ÖHO esnafına yasal hiçbir zorunluluk olmamasına rağmen 130 milyon TL destekte bulunduk. Durmaksızın artan maliyetler karşısında gelirimiz giderimizi karşılayamaz hale geldi” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Geçtiğimiz yıldan bugüne belediye bütçemizden EGO'ya 2 milyar 446 milyon TL, pandemiden bugüne ise ÖHO esnafına yasal hiçbir zorunluluk olmamasına rağmen 130 milyon TL destekte bulunduk. Durmaksızın artan maliyetler karşısında gelirimiz giderimizi karşılayamaz hale geldi" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabında "Geçtiğimiz yıldan bugüne belediye bütçemizden EGO'ya 2 milyar 446 milyon TL, pandemiden bugüne ise ÖHO esnafına yasal hiçbir zorunluluk olmamasına rağmen 130 milyon TL destekte bulunduk. Durmaksızın artan maliyetler karşısında gelirimiz giderimizi karşılayamaz hale geldi" notu ile bir görsel paylaştı. Görselde şu ifadeler yer aldı:

"EGO'NUN TÜM GELİRİNİN AKARYAKIT GİDERLERİNİ DAHİ KARŞILAMADIĞINI BİLİYOR MUYDUNUZ"

"EGO'nun tüm gelirinin akaryakıt giderlerini dahi karşılamadığını biliyor muydunuz? Belediye Bütçesinden; EGO'ya yapılan yardım 2 milyar 446 milyon TL. Özel Halk Otobüslerine verilen destek, 130 milyon TL. Ekonomideki gidişata bağlı elektrik, mazot, asgari ücret ve diğer tüm maliyetlerin sürekli artmasına rağmen; 2005-2017 yılları arasında bilet fiyatının güncel değerinin ortalaması 18 lira 50 kuruş."

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ KONTAK KAPATTI

Öte yandan Ankara'daki özel halk otobüsleri de bu akşamdan itibaren kontak kapatma kararı aldı. ABB ise tüm tedbirlerini alarak vatandaşların mağdur olmaması için tam kapasite EGO seferleri düzenleyeceğini açıkladı. ABB'den yapılan açıklamada, ÖTA'ların (özel toplu taşıma aracı) ve ÖHO'ların sözleşmeye aykırı olarak hizmet vermemeleri nedeniyle sözleşme hükümleri uygulanacağı da bildirildi.