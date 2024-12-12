Mansur Yavaş'tan Kültürel Miras Vurgusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye'nin kültürel mirasının korunması ve geliştirilmesi konusunda Tarihi Kentler Birliği ve UNESCO Buluşması'nın yol gösterici nitelikte olduğunu belirtti.

Yavaş, ATO Meclis Salonunda düzenlenen Tarihi Kentler Birliği ve UNESCO Buluşması'nın 2'nci gün oturumlarına katıldı.

Salonun girişinde yer alan fotoğraf sergisini inceleyen ve Türkiye'nin kültürel mirasına ilişkin konuşmaları dinleyen Yavaş, oturuma ara verilmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Buluşmanın Türkiye'nin kültürel zenginliklerine ışık tuttuğunu belirten Yavaş, belediyeler için de yol gösterici nitelikte olduğunu dile getirdi.

Yavaş, "Tahmin ediyorum buraya gelen bütün belediye başkanlarımız, burada aldıkları bilgilerle kendi beldelerinde neler yapabilecekleri konusunda mutlaka hazırlık yapacaklar, inşallah biz de kendilerine destek olacağız. Bugün hep beraber bir çalışma yaptık. Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığının da buraya katılması, somut olmayan kültür mirasına ilişkin yaptıklarını görüştük. İnşallah güzel sonuçlar alınacak." dedi.

Kültürel mirasın korunmasına yönelik alanında uzman kişilerle bir toplantı planlanabileceğini belirten Yavaş, "Bunları tekrar masaya yatıracağız. Tek tek neler yapabileceğimize bakacağız Tarihi Kentler Birliği olarak. Bu çalışmanın nasıl yapılabileceği konusunda güzel açıklamalar yapıldı. Bunun Kültür Bakanlığı, belediyeler, sivil toplum ve uygulayıcılar boyutu var. Dolayısıyla artık herkesin kendi kafasına göre 'Ben yaptım oldu' dediği değil, belli bir düzen içerisinde statüye uygun olması gerektiği gayet güzel şekilde açıklandı." ifadelerini kullandı.

Buluşmanın birinci oturumunda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Selcan Gürçayır Teke, Doç. Dr. Ahmet Erman Aral ve Doç. Dr. Tuna Yıldız, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Başkan Vekili Prof. Dr. Muhtar Kutlu, geleneksel el sanatları sanatkarı Ali Akbey ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mahir Polat konuştu. Oturumda, kültürel mirasın korunmasına yönelik öneriler de paylaşıldı.