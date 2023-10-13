ABB Başkanı Yavaş, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümünü kutladı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

Yavaş, yayımladığı mesajda, Ankara'nın, Kurtuluş Savaşı boyunca stratejik kararların alındığı, milletin mukadderatının şekillendiği ve jeopolitik konumuyla öne çıkan bir karargah olarak 13 Ekim 1923'te başkent ilan edildiğini ifade etti.

Ankara'nın "O günden beri bu kent 'bitti' denilen yerde hürriyet meşalesini yakarak tüm yurdu aydınlatanların kenti" olduğunu belirten Yavaş, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'nın sevk ve idare merkezi, milli egemenliğin yegane temsilcisi olan Ankara, tam 100 yıl evvel başkent olma vasfıyla taçlandırılmış ve bu taç, aziz hemşehrilerimize emanet edilmiştir. Bu emaneti Büyükşehir Belediyesi olarak hakkıyla taşımayı tarihimize karşı sorumluluğumuz biliyoruz. Yeşil alanlarımız, kırsal kalkınma hamlelerimiz, toplumsal dayanışma projelerimiz, öğrenci dostu uygulamalarımızla Cumhuriyet'in başkentini sağlam ve emin adımlarla ikinci yüzyıla taşıyacağız. Tüm bunları yaparken öncü kent olarak şeffaf, katılımcı, hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile hareket etmeye devam edeceğiz."