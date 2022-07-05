Mansur Yavaş'tan Akşener'e Bayram Öncesi Ziyaret - Haberler

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Mansur Yavaş'tan Akşener'e Bayram Öncesi Ziyaret

ANKA - Güncel
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kurban Bayramı dolayısıyla kendisini ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında kabul etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kurban Bayramı dolayısıyla kendisini ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında kabul etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kurban Bayramı öncesi kendisini ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Adnan Beker de yer aldı.

ANKA / Güncel

Meral Akşener Mansur Yavaş İYİ Parti Ankara Güncel Haberler

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