Mansur Yavaş'tan 10 Kasım Mesajı: Atatürk'ün mirasına sahip çıkmalıyız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 10 Kasım Anma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle andı ve onun ilkelerine sarılmanın önemine vurgu yaptı. Yavaş, Cumhuriyet'e sahip çıkmanın gerekliliğini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Her 10 Kasım, bir yas günü değil, onun düşüncelerine, ilkelerine ve adalet anlayışına yeniden sarılma günüdür. Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmak, milletimizin en büyük borcudur." ifadelerini kullandı.

Yavaş, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk milletinin büyük kahramanı, Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87'nci yılında rahmet, minnet ve sonsuz özlemle andı.

Atatürk'ün yalnızca bir lider değil, bir milletin yeniden var oluş iradesi olduğunun altını çizen Yavaş, Atatürk'ün özgürlüğün, eşitliğin ve çağdaşlığın yolunu gösterdiğini, milletine olan inancıyla karanlık günleri aydınlığa çevirdiğini vurguladı.

Bugün yapılması gerekenin, Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'e sahip çıkmak, ülkeyi adaletle, liyakatle ve sevgiyle yönetmek olduğunu belirten Yavaş, Atatürk'ün "en büyük eserim" dediği Cumhuriyet'i yaşatmanın, gençlere umut, kadınlara güç, millete onurlu bir gelecek sunmakla mümkün olacağına işaret etti.

Ankara'nın, Atatürk'ün mirasının simgesi, kurtuluşun, direnişin ve yeniden doğuşun başkenti olarak, her adımda Atatürk'ün izini taşıdığını hatırlatan Yavaş, şunları kaydetti:

"Bizler de bu emaneti daha ileriye taşımak, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını daha aydınlık kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Her 10 Kasım, bir yas günü değil, onun düşüncelerine, ilkelerine ve adalet anlayışına yeniden sarılma günüdür. Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmak, milletimizin en büyük borcudur. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyetimizin sonsuza dek yaşayacağına olan inancımı yineliyorum."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
