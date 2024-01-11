Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Taksicilerle Bir Araya Geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın çeşitli semtlerinde çalışan taksicilerle bir araya geldi. Taksi durağı başkanları ve taksicilerin sorunlarını dinleyen Yavaş, "Biz esnafın yanındayız. Esnafın hepsini destekliyoruz. Sincan'daki, Altındağ'daki, Mamak'taki insanın çocuğunu aç bırakmamak hepsinden önemli. Esnafa destek olmak mı önemli yoksa yaptığın bir tane beton mu? Kentin asli ihtiyacı neyse o… Çünkü ben sizin paranızı harcıyorum. Eşit ve adil bir şekilde herkese hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ulaşım esnafıyla bir araya gelerek sorunları, talep ve çözüm önerilerini birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor. Taksi durağı başkanları ve Ankara'nın çeşitli ilçelerinde taksicilik yapan esnafın taleplerini tek tek dinleyen Yavaş, çözüm önerileri hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

YAVAŞ: "VATANDAŞIN DAR ZAMANINDA EL UZATTIK"

Pandemi döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm Türkiye'ye örnek olan çalışmaları anlatan Başkan Mansur Yavaş, "Esnaf arkadaşlarımızın hepsi samimi arkadaşlar… Dilekleri, talepleri, eleştirileri ne varsa onu bize duyuruyorlar biz de çözmeye çalışıyoruz. 2019'da iş başına geldikten sonra pandemi ortaya çıktı. 100 yıldır yaşanmayan bir şey olduğu için herkes çaresiz kaldı. Bazen vatandaş kendi derdine çare bulamaz hale geldi. Vatandaşın dar zamanında el uzattık. İhtiyaç sahiplerini yardımseverlerle buluşturduk. Birbirilerini bilmeden yardım etti" dedi.

"ASLİ İHTİYAÇLARI YERİNE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞTIK HAYALİ HİÇBİR ŞEY YAPMADIK"

Vatandaşın her anında yanında olarak asli ihtiyaçlar doğrultusunda çalıştıklarının altını çizen Yavaş, şu açıklamalarda bulundu:

"Belediyeciliğin ne olduğunu gösterdik. Belediyecilik sadece asfalttan, kaldırımdan ibaret değil. Doğumundan ölümüne kadar vatandaşın tüm ihtiyacını karşılasın diye kurulmuş bir kurumdur belediye. Farklı bir belediyecilik yaptık. Şeffaf ihale dönemine geçtik. 4 bin ihale Youtube'da duruyor. İsteyen istediği ihaleyi görebiliyor. Kent Konseyi vasıtasıyla vatandaşların görüşünü aldık. Tek başımıza karar vermedik, bilen insanların görüşlerine başvurarak yaptık. Ankara'nın hiçbir yerinde kimse 'biz oy vermedik diye bize hizmet yapılmadı' diyemez. Bir köye giderken kaç oy çıktığına bakmadan gittik. Benim için önemli olan oranın asli ihtiyacı… Su olmayan, 20-25 yıldır suyu tankerle taşınan köyler çıktı. Kanalizasyonu olmayan köy 200'ün üzerinde çıktı. Bunlardan 117'sini yaptık 55 tanesinin yapımı sürüyor. Şimdi bir yerde su yokken ne yaparsınız? Bu evlerde 20-25 yıldır su yoktu bunların hemen hemen hepsini suya kavuşturduk. Benim için öncelik bunlar… Darda kalan herkesin peşine düşerek, asli ihtiyaçları yerine getirmek için çalıştık hayali hiçbir şey yapmadık."

"ANKARA'NIN KIRSALINDA TARIM AYAĞA KALKTI"

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kırsal kalkınma desteklerine de konuşmasında yer veren Yavaş, "Ankara'nın kırsalında tarım ayağa kalktı. Ağacımızı da çiçeğimizi de kendimiz yetiştiriyoruz. Hem kendi seralarımız var hem de yerli yetiştiricilere dağıtıyoruz fidesini, çiçek yetişince kendisinden satın alıyoruz. Ankara halkından aldığımız parayı aynı şekilde çiftçiye dağıtarak, eskiden pul gibi saçılan paraların toprağa tohum olarak dökülüp oradan bereket olarak çıkması için çalışmalar yaptık. Kırsalda da büyük bir kalkınma sağladık. Türkiye'ye örnek olacak çalışmaları yaptık ve karşınıza geldik" dedi.

"SİNCAN'DAKİ, ALTINDAĞ'DAKİ, MAMAK'TAKİ İNSANIN ÇOCUĞUNU AÇ BIRAKMAMAK HEPSİNDEN ÖNEMLİ"

Tüm taksilere tablet ve kameraların takılacağını belirten Yavaş, şöyle devam etti:

"800 tane tablet var. 7 bin 700 taksinin hepsine takacağım. Kamera zorunlu koşulmuş oda ile protokol yapacağım. Ben teklif edeceğim, kabul ederler etmezler… UKOME'de marttan sonraya uzatıldı. Kameraların hepsini biz belediye olarak takacağız. Kamerayı taktığınız zaman hem sizin can güvenliğiniz hem de taksiye binenler daha güvenli olarak binecekler. Biz esnafın yanındayız. Esnafın hepsini destekliyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımız bu… Gerçek belediyecilik de bu… Sincan'daki, Altındağ'daki, Mamak'taki insanın çocuğunu aç bırakmamak hepsinden önemli. Esnafa destek olmak mı önemli yoksa yaptığın bir tane beton mu? Bir kuruş boşa harcayacak paramız yok bizim. Kentin asli ihtiyacı neyse o… Çünkü ben sizin paranızı harcıyorum. Başkasının cebinden parayı harcamak kolay, ben kendi cebimden vermeyeceğim parayı hiçbir yere harcamıyorum. Boşa bir kuruş israf etmeyecek şekilde para harcamak benim görevim. Bunun bir sorumluluğu var. Başkasının parasını sana emanet ediyorlar sen onu harcıyorsun. Bunu doğru yere harcamak zorundasın. Belediyecilik budur. Bu şekilde biz aynen devam edeceğiz. Herhangi bir devlet dairesinde gördüğünüz memur ne ise ben de Ankara'ya hizmet etmekle görevli bir memurum. Onun için ne kimseyi ayırmaya hakkım var ne de insanları ayırmaya hakkım var. Eşit ve adil bir şekilde herkese hizmet etmeye devam edeceğiz."