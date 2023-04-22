Mansur Yavaş: "Soğancı Terörist Oldu, Pazarcı Terörist Oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kırıkkale’de; "Artık bu nefret siyaseti bitsin istiyoruz. Korku siyaseti bitsin istiyoruz. Soğancı terörist oldu, pazarcı terörist oldu. En son teröristler de kasaplar. Maalesef bu iktidarın üstüne hiçbir başarısızlık yapışmıyor. Her şeyde suçlu başkası…15 Mayıs'tan itibaren hepimizi yeni bir Türkiye, güzel günler bekliyor. Bundan şüpheniz olmasın. İnşallah 13. Cumhurbaşkanı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu oraya oturtacağız. Ve Çankaya'ya çıkacak. Lüksle şatafatla işimiz yok" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kırıkkale'de; "Artık bu nefret siyaseti bitsin istiyoruz. Korku siyaseti bitsin istiyoruz. Soğancı terörist oldu, pazarcı terörist oldu. En son teröristler de kasaplar. Maalesef bu iktidarın üstüne hiçbir başarısızlık yapışmıyor. Her şeyde suçlu başkası…15 Mayıs'tan itibaren hepimizi yeni bir Türkiye, güzel günler bekliyor. Bundan şüpheniz olmasın. İnşallah 13. Cumhurbaşkanı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu oraya oturtacağız. ve Çankaya'ya çıkacak. Lüksle şatafatla işimiz yok" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le birlikte Kırıkkale'de düzenlenen mitinge katıldı. Mitingde açıklamalarda bulunan Yavaş, şöyle konuştu:

"SOĞANCI TERÖRİST OLDU, PAZARCI TERÖRİST OLDU. EN SON TERÖRİSTLER DE KASAPLAR"

"Niye Ankara'yı İstanbul'u bırakmak istemediler. Kendi bakanları söyledi, 'Ankara'yı parsel parsel sattınız' diye. 100'e yakın dosyayı savcılığa verdim. Kimsenin hakkını kimseye yedirmemek için. Bekliyoruz. Birçok dosyayı bekletiyorlar. 15 Mayıs'tan sonra inşallah bunlar ortaya çıkacak. İşte bunlar ortaya çıkmasın diye vermek istemediler, iftiralar attılar. Hani Ankara'da sayaçları PKK'lılar ödeyecekti ne oldu? Hani Ankara'da su faturalarını DHKP-C getirecekti ne oldu? Ankara'da sayaçlarını okuyan, faturalarını götüren kim biliyor musunuz? Ankara'nın tertemiz vatansever gençleri. Artık bu nefret siyaseti bitsin istiyoruz. Korku siyaseti bitsin istiyoruz. Soğancı terörist oldu, pazarcı terörist oldu. En son teröristler de kasaplar. Maalesef bu iktidarın üstüne hiçbir başarısızlık yapışmıyor. Her şeyde suçlu başkası. Gençler hayal kurmayı unuttu. Yurtdışına gitmek istiyor. 'Siz nankörsünüz, siz anası asalaksınız' deniliyor. Hiç demiyorlar ki bu çocukların istikbalini sağlamak bu iktidarın görevi. İstihdamı sağlamak bu iktidarın görevi. ve baktılar ki Ankara'daki seçimden sonra bütün Millet İttifakı belediyelerinde söylediklerinin hiçbirisi olmadı. İstanbul seçimini iptal ettiler. İstanbul seçiminde artık beka falan kalmadı. Yine beka meselesi şimdi söylüyorlar. 'Biz gidersek beka gider.' İstanbul seçiminde de dediler ki 'İstanbul düşerse Kudüs düşer, İstanbul düşerse Mekke düşer.' 'Binali mi Sisi mi, Mursi mi Sisi mi?' dediler İstanbul seçiminde. Hiçbirisi olmadı şimdi Sisi'yle tokalaştılar. Şimdi hala üç koyun güdemezler.

"16 KATRİLYON SİZLERİN GELECEĞİNDEN ÇALINDI"

11 Millet İttifakı belediyesinde hiçbirisinde oy kaybı olmadığı gibi insanlar orada yaşayanlar mutlu. Çünkü artık çılgın projelere para harcanmıyor. Halkın gerçek ihtiyaçları neyse artık onlara harcanıyor" diyerek sözlerine devam eden Yavaş, bir çocuğun "Dinozorlar" diye seslenmesi üzerine "Evet dinozorları biliyoruz. 16 katrilyon evladım 16 katrilyon. Sizlerin geleceğinden çalındı. Az bir para değil" dedi. Yavaş, şöyle devam etti:

"BU İHA'LAR SİHA'LAR ANADOLU GEMİSİ, UÇAK GEMİSİ HİÇ KİMSENİN BABASININ MALI DEĞİL"

"İstanbul'un ikinci seçiminde baktılar ki alamıyorlar. Onların yedek kuvvetleri var. Yedek kuvvetlerinden birini televizyona çıkarttılar. Osman Öcalan'ı kendilerine destek için televizyona çıkardılar. O yetmedi Öcalan'dan Kandil'den gelen mektubu televizyonda okuttular. Onları yaşadık biz. Şimdide aynısını yapıyorlar. Kandil'in bir ucu Amerika bir ucu Rusya. Daha geçen hafta Suriye'de PKK'lıları ve YPG'lileri Amerikan askerlerinin eğittiği ortaya çıktı. Dolayısıyla zaman zaman Kandil'den ikide bir destek istiyorlar. Şimdi Kandil başladı. Birdenbire Millet İttifakı'nı sevmeye başladılar. Halbuki onlar değil miydi? Cumhurbaşkanlığı seçimi olurken Akşener olursa oy vermeyiz, Mansur Yavaş olursa oy vermeyiz diyen Kandil değil miydi? Ne oldu birdenbire bu sevgi sizde? ve şunu net söylüyorum: Bu İHA'lar SİHA'lar Anadolu gemisi, uçak gemisi hiç kimsenin babasının malı değil.

"KÜLLİYE ANKARA HALKINA TÜRK MİLLETİNE AÇILACAK"

15 Mayıs'tan itibaren hepimizi yeni bir Türkiye, güzel günler bekliyor. Bundan şüpheniz olmasın. İnşallah 13. Cumhurbaşkanı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu oraya oturtacağız. ve Çankaya'ya çıkacak. Lüksle şatafatla işimiz yok. Külliyeye gidilmeyecek. Külliye inşallah Ankara halkına Türk milletine açılacak."