Mansur Yavaş, Saat 23.35'te Açıkladı: "Bizdeki Verilere Göre Kemal Kılıçdaroğlu Yüzde 47,7, Recep Tayyip Erdoğan'ın Oyu da 45,8'dir"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, seçim sonuçlarına ilişkin saat 23.35’te yaptığı açıklamada, "Bizde ıslak imzalı tutanak oranı şu anda 69,67'dir. Bu, 42 milyon oy yapıyor. Bizim elimizdekilerden 19 milyon 997 bini, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyudur. Sayın Cumhurbaşkanı’nın oyu da 19 milyon 286 bindir. Buna göre; orantısal olarak Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,7, Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu da 45,8'dir. Büyük bir ihtimalle Sayın Genel Başkan’ımız birinci olarak bu turu tamamlayacak. İkinci tura kalma ihtimali de yüksek, onu da söyleyebilirim" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, seçim sonuçlarına ilişkin saat 23.35'te yaptığı açıklamada, "Bizde ıslak imzalı tutanak oranı şu anda 69,67'dir. Bu, 42 milyon oy yapıyor. Bizim elimizdekilerden 19 milyon 997 bini, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyudur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın oyu da 19 milyon 286 bindir. Buna göre; orantısal olarak Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,7, Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu da 45,8'dir. Büyük bir ihtimalle Sayın Genel Başkan'ımız birinci olarak bu turu tamamlayacak. İkinci tura kalma ihtimali de yüksek, onu da söyleyebilirim" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 23.35'te CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Yavaş, şunları söyledi:

"Değerli basın mensupları; Anadolu Ajansı'yla ilgili söylediğimiz sözleri şiddetli bir şekilde eleştiriyorlar ama haksızlar. Şu ana kadar, son 7-8 seçimin tümünde ilk açıklamaların tamamı, iktidarın çok açık farkla önde çıktığı yolunda ve zaman zaman veri akışının tamamen kesildiği yönünde. Bunu yaşadık. Ben, 2014 seçimlerinde de yaşadım. Birdenbire saatlerce veri akışı gelmedi. Biz tabii bunları yaşadığımız için şimdi daha tedbirliyiz ve dolayısıyla ıslak imzalar üzerinden konuşuyoruz.

Biraz önce, henüz yüzde 50'ler civarında, YSK giriş yaptığını söyledi. Biraz önce sosyal medyadan yaptığımız açıklamada, Diyarbakır'da bir çorba kuyruğu gördük. Teslim edemiyorlar bir türlü. Bir de Ankara'da 6 defa, 7 defa, hatta 11 defa sayılan bölgeler var özellikle Çankaya ve Yenimahalle'de. Yoğun bir şekilde itirazlar var. İtirazlar olunca ıslak imzalı kağıdı elde edemiyorsunuz. Ankara'da sadece 4 bin tane, Antalya'da bin tane daha bu şekilde ıslak imzalı belge elimize gelmedi. Bizim size vereceğimiz beyanlar, bizim elimizde olan ıslak imzalar üzerinden olursa bir şey ifade ediyor. Yoksa Anadolu Ajansı'nın neye dayanarak elde ettiği konusunda, hangi verilere dayanarak elde ettiği konusunda bir bilgimiz yok. Çünkü biliyorsunuz Sayın Soylu, sürekli olarak polis marifetiyle, jandarma marifetiyle üzerine vazife olmayan bir şekilde sonuçları alıp bir şekilde bildirmek istedi. Neye dayanarak yaptı, biz bunları bilmiyoruz. Dolayısıyla biz, güvenmemekte haklıyız.

Bizde ıslak imzalı tutanak oranı şu anda 69,67'dir. Bu, 42 milyon oy yapıyor. Bizim elimizdekilerden 19 milyon 997 bini Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyudur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın oyu da 19 milyon 286 bindir. Bizim elimizdeki ıslak imzalara göre. Buna göre; orantısal olarak Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,7, Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu da 45,8'dir. Sayılan sandık, 130 bin 260'tır. Henüz 60 bin sandığın da verisi gelmemiştir. Bunlar tamamladıktan sonra gerçek ortaya çıkacak. Sayın Başkan'ımın söylediği gibi, bir temenni de olsa 13. Cumhurbaşkanı'nın Sayın Genel Başkan'ımızın olmasını istemek gayet hakkımız. İstanbul seçimlerinde her tarafı billboard ile dolattılar; bu, milli irade gaspı olmuyor. Şu anda Türkiye'nin birçok yerinde 'Biz seçimi kazandık' diye gösteriler yapılıyor. Dolayısıyla bunlar, sandık başındaki insanların motivasyonunu bozuyor. Bunlar milli iradeye darbe olmuyor ama bizim her yaptığımız açıklama nedense millet iradesini darp ediyor. Sonuna kadar saygılıyız, sonucu bekleyeceğiz. Net bir şekilde, bir oyun bile, nereye verilirse verilsin o bir oyun bile sonuna kadar hakkını aramak bizim görevimiz. Dolayısıyla bizim itirazımız budur. Hala ıslak imzalı birçok veriyi elde edemememizin sebebi de toplu olarak Çankaya, Yenimahalle gibi oyumuzun yüksek oranda çıktığı yerlerdir. Sonuç itibarıyla az bir zaman kaldı, onlar da geldiği zaman kimin haklı olduğu da ortaya çıkacak. Büyük bir ihtimalle Sayın Genel Başkan'ımız birinci olarak bu turu tamamlayacak. İkinci tura kalma ihtimali de yüksek, onu da söyleyebilirim."

Yavaş, basın mensuplarından gelen "Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın birazdan bir açıklama yapması belirtiliyor. Oradaki söylenti bu tabii. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Biz, işte oldubitti, atı alan Üsküdar'ı geçmesin diye uğraşıyoruz. Yani elimizdeki verilere göre konuşuyoruz. Çünkü Anadolu Ajansı'ndan alınan verilere göre, uzun süre 50,13 ile kaldı, inmedi. Şimdi 49 küsürlere indi, biraz sonra 48'lere inecek. Bizim tereddüdümüz; o oldubittiye getirmek istemiyoruz."