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Mansur Yavaş, OSB işletmeleriyle bir araya geldi

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren işletmelerin yetkilileriyle bir araya geldi. Yavaş, sanayicilerin taleplerini dinledi ve belediyede yapılan çalışmaları anlattı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren işletmelerin yetkilileriyle bir araya geldi.

OSB idari binasında verilen kahvaltıya katılan Yavaş, sanayicilerin taleplerini dinledi, 5 yıl boyunca belediyede yaptıkları çalışmaları ve projeleri anlattı.

Yavaş, görüşmenin ardından binadan çıkarken gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

"Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok'un 'Cumhurbaşkanı'mız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mızla konuştuk, Ankara'ya ne yapabilirsek yapacağız. Çünkü onlardan açık çek aldık.' ifadelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Yavaş, "Keçiören'de bizden destek alan 50 bin civarındaki yoksula, 5 bin civarındaki bizden destek alan emekliye destek olmasını beklerim. Şu anda o çeki alıp Keçiören'de kullanmasında hiçbir engel yok diye düşünüyorum. Bunların hepsi seçime yönelik." yanıtını verdi.

Altınok'un "300 milyar liralık ABB bütçesinin nereye harcandığı" yönündeki ifadelerinin hatırlatılması üzerine de Yavaş, şunları söyledi:

"Mansuryavasneyapti.com'a girsin. Orada kuruşuna kadar nereye harcadığımız belli ve oradaki projelerimizden örnek almaya devam etsin. Çünkü 'Mansur Yavaş'ın projesi yok.' derken, benim uyguladığım projeleri vaat olarak veriyor. Bu siteden nereye kaç para harcadığımı görebilir. Gayet şeffaf çalışıyoruz. Sayıştay raporuna kadar tüm harcamalarımız belediye sayfasında mevcut. Ama parayı sırf gözüksün diye betona yatırmadığımız muhakkak, biz insan ihtiyaçları için harcıyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Mansur Yavaş Ankara OSB Politika Ekonomi Güncel Haberler

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