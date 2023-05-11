MANSUR YAVAŞ O İHA VE SİHA'LARA DAHA ÇOK İHTİYACIMIZ OLACAK

ÇORUM'da konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Sınırımızda Amerika ve Rusya askerleri cirit atarken, PKK ve YPG'ye silahlı eğitim verirken, hatta helikopter temin ederken, o İHA ve Siha'lara daha çok ihtiyacımız olacak. Silahları bırakmadıkları sürece oralara füzeler yağacak. Neden onlar hangara kaldırılsın ortadan kalksın' dedi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş, Çorum Hürriyet Meydanı'nda halka hitap etti. Başkanlık sistemine geçildiğinde 'kişi başı gelir 25 bin dolar olacak' diye söz verdiklerini ifade eden Yavaş, 'Şimdi 7- 8 bin dolara indi. İnsanlar istediğini alamıyor. Siz ne yaparsanız yapın, halkınızı zengin etmediğiniz sürece maalesef bunların hepsi boş. Bir ülke pasaportunun değeriyle ölçülür. Dolayısıyla biz isterdik ki, biz pahalılığa şöyle çare bulduk, biz insanlarımızı rahat yaşatalım ya da projelerini söylesinler. Ama onlar öyle yapmıyorlar' dedi.

'UÇAK YAPTIK, HELİKOPTER YAPTIK, FÜZEMİZ VAR'

İHA, SİHA ve TCG Anadolu Gemisi'ne de değinen Mahsur Yavaş, Göğsümüz kabarıyor yapılan İHA, SİHA, gemiler. Gerçekten göğsümüz neden kabarıyor derseniz. 90'lı yıllarda başladı İHA'ları yapımı, o gemilerin yapıldığı tersane 72 yılında inşa edildi. O günden bugüne hiç kimse bunların reklamını yapmadı ve bir sonraki hükümete devretti. Onlarda geliştire geliştire bu hale getirdiler. Elbette bu hükümetten sonra gelenler de çok daha iyisini yapacak. Çünkü, sınırımızda Amerika ve Rusya askerleri cirit atarken, PKK ve YPG'ye silahlı eğitim verirken, hatta helikopter temin ederken, o İHA ve SİHA'lara daha çok ihtiyacımız olacak. Silahları bırakmadıkları sürece oralara füzeler yağacak. Neden onlar hangara kaldırılsın ortadan kalksın. Ama onlar bunları öyle siyasete alet ediyorlar ki, sanki bunları kendi babanızın parasıyla yapmış gibi. 'Şunu yaptık bunu yaptık' diyorsunuz. Bakın, bunların her birisinde siz halkımızın parası var. Sizlerin verdiği vergi var. Öyle bir hale getirip siyasete alet ediyorlar ki, kendileri gidince sanki götürüp partilerinin müzesine koyacaklar. İnanın biz çok daha iyilerini yapacağız. Ama nereye giderseniz gidin, Ankara'ya gelin uçak yaptık, helikopter yaptık, füzemiz var. Allah razı olsun iyi ki yapmışsınız ama bir ülke şununla öğünür. Biz, en iyi silahları, en iyi savurma araçlarımızı yaptık. Ama halkımızı da aç bırakmadık diye konuştu. (DHA)