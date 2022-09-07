ABB'den ihtiyaç sahibi öğrencilere geçici yurt imkanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ihtiyaç sahibi öğrencilere geçici yurt imkanının sağlanacağını bildirdi.

ABB'nin açıklamasında, geçen yıl Ankara'ya üniversite okumak için gelen ancak barınma sorunu yaşayan öğrencilere ev sahipliği yapan ABB'nin, bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencilere yurt imkanı sağlamaya devam edeceği belirtildi.

Yurt imkanından yararlanmak isteyen öğrencilerin http://yurt.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden başvuru yapabileceği duyuruldu.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkent Ankara'ya, yeni evinize hoş geldiniz. KYK yurtlarına başvurup da açıkta kalan ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatları kendilerini yalnız hissetmesin. Yurtlarımızda misafir değil, ev sahibi sizlersiniz." ifadelerini kullandı.