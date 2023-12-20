Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bir kırgınlığı olup olmadığıyla ilgili soru üzerine 'Korkaklıkla suçlanmak zoruma gidiyor, korkak falan değiliz. Eğer milletimiz için usulüne uygun bir şekilde yol açılırsa her şeye de aday oluruz; ama önceliğimiz kesinlikle ve kesinlikle Ankara'dır' dedi.

Mansur Yavaş : Korkaklıkla suçlanmak zoruma gidiyor

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bir kırgınlığı olup olmadığıyla ilgili soru üzerine "Korkaklıkla suçlanmak zoruma gidiyor, korkak falan değiliz. Eğer milletimiz için usulüne uygun bir şekilde yol açılırsa her şeye de aday oluruz; ama önceliğimiz kesinlikle ve kesinlikle Ankara'dır" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, yenilenen Ulus Hali'nin açılışına katıldı. Yavaş'a, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Etimesgut Belediye Başkan Aday Adayı Sait Atalay ve CHP üyeleri eşlik etti. Yavaş, Ulus Hali'nin yenilenmesinin Ankara turizmine katkı sağlayacağını belirterek, "Hayalimiz şudur; Ulus'ta trafiği yer altına alarak 19 Mayıs Stadı, Gençlik Parkı'ndan itibaren insanları yürüterek 1'inci ve 2'inci Meclis, İş Bankası Müzesi dahil, buradan Bentderesi'ne doğru yürünmesi ve buradaki tarihi ve kültürel eserlerinin hepsinin ortaya çıkarılması. Buradan Bentderesi'ne kadar inerek oradaki Roma Tiyatrosu'nu, soldaki Hacı Bayram'ı hep birlikte kültürel bir zenginlik olarak ortaya çıkarmak. Bir taraftan da bunu kale ile birleştirerek, büyük bir bölgenin tamamen turistlerle dolu olabileceğini iddia etmiştik. Buraların tamamı, proje tamamlandığı zaman turist kalabalığı ile dolacak. Hem tarihi kültürümüzü korumuş olacağız hem de esnafımızın daha çok para kazanmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

'BUNUN SORUMLUSU BEN DEĞİLİM'

Açılış kurdelesini kestikten sonra esnafı ziyaret eden Yavaş, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde kendisi ve Ekrem İmamoğlu'nun korktuğu yönündeki açıklamasına, "Ben Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. Her şeyin bir usulü vardır. Eğer 6'lı masa aday gösterirse aday olacağımı söyledim. Daha bundan net bir şey söylenemez. Bunu kurgulamak 6'lı masadaki liderlere aitti. Bunun sorumlusu ben değilim" yanıtını verdi.

'SAVAŞ KELİMESİ ÇOK AĞIR KAÇTI'

İYİ Parti'nin, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlıkları için kendi adaylarını çıkarma kararını değerlendiren Yavaş, şöyle konuştu:

"Bu bizi etkilemez. Aşağı yukarı 4 milyon 400 bin seçmenimiz var. Ben en az yüzde 60'a yakın oy alacağıma inanıyorum. Anketler de onu gösteriyor. Ben herkesin oyuna talibim. Takdir milletindir. Onun önüne hiç kimse geçemez. Dolayısıyla biz 5 yıldır yaptığımız hizmetlerle Ankara halkının önüne çıkacağız. Onlar da takdir edecek. Biz, başka bir siyasi partinin işine hiçbir zaman karışmıyoruz. Şunu rahat bir şekilde söyleyebilirim; ben 28 Mayıs'tan sonra Sayın Akşener ile hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Özgür Özel'in bilgisiyle birkaç defa konuştum. Burada konuştuğumuz konu bir muhalefet partisi olarak ne yapılırsa muhalefetin daha güçlü olacağıydı. Tabii bu arada İYİ Parti'nin de daha nasıl güçlü olabileceği konusunda da birçok senaryo ve fikir konuştuk kendileriyle. Ta ki 26 Ağustos'a kadar. Şimdi de dün bahsedilen isimlere ilişkin konuşmak gerekirse, biz ne Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in ne de Sayın Meral Akşener'in bilgisi dahilinde bir faaliyet yapma durumunda değiliz. Hepsi kendileri ile görüşülerek yapıldı. Taslak istenilmiştir, taslak sunulmuştur. Asla bir partinin işine karışmak, operasyon yapmak benim tarzıma uygun bir şey değildir. Dolayısıyla ortada bir operasyon varsa o operasyon içinde biz yokuz. Kim operasyon yapıyor ben bunu da anlamış değilim. Bu bir yerel seçim, 'savaş' kelimesi de çok ağır kaçmıştır. Partiler arasında rekabet olur sadece."

'AKŞENER ÖNÜMÜZÜ AÇABİLİRDİ'

Akşener'e bir kırgınlığının olup olmadığı sorulan Yavaş, "Ben o konulara girmek istemiyorum; ama 'korkak' kelimesini asla kabul etmiyorum. Hiçbir zaman korkmadım. Korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmaz. Elimizi taşın altına koymamız gerekirse de koyarız. Ama bunun yolu, yordamı, usulü bellidir. Beni daha önce de başka siyasi parti genel başkanı, 'Aday ol' diye çağırmıştır. Bu genel başkanların 'Hadi çık ortaya' demesi ile yapılacak şey değildir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair Akşener'in çok söylemeleri olmuştur. 'Biz noter değiliz, 6'lı Masa karar verecek' demiştir. Keşke bunu son ana bırakmadan, bir şekilde daha önce görüşüp farklı bir karar alınsaydı, daha düzgün olurdu. Belki de o zaman eğer ille de benim aday olmamı istiyorsa o şekilde de önümü açabilirdi. Ben bu konulara çok giren birisi değilim; ama açıkçası gerçekten korkaklıkla suçlanmak zoruma gidiyor. Korkak falan değiliz. Eğer milletimiz için usulüne uygun bir şekilde yol açılırsa her şeye de aday oluruz; ama önceliğimiz kesinlikle ve kesinlikle Ankara'dır" diye konuştu.