Mansur Yavaş: 'Kentimize 47 Bin 970 Adet Konutu Kazandıracağız. Dar ve Orta Gelirli Hemşerilerimizi Ev Sahibi Yapacağız'

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 47 bin 970 konutluk projesinin ilk temelini bugün attı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara’nın farklı lokasyonlarında hayata geçireceğimiz 7 projemiz için bugün ilk adımı atıyoruz. Kentimize ve kentlimize ilk etapta çevreci, dayanıklı ve yeni 47 bin 970 adet konutu kazandıracağız. Bu konutlarımızın tamamlanmasıyla birlikte, bir yandan dar ve orta gelirli hemşerilerimizi ev sahibi yapmanın mutluluğunu yaşayacak, bir yandan da soluksuz artan emlak piyasasını vatandaşımız lehine dengelemiş olacağız. Yüksek gelir grubuna hitap eden konutlarımızın satışıyla elde ettiğimiz gelirleri de yine dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için üreteceğimiz konutlar için harcayacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 47 bin 970 konutluk projesinin ilk temelini bugün attı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara'nın farklı lokasyonlarında hayata geçireceğimiz 7 projemiz için bugün ilk adımı atıyoruz. Kentimize ve kentlimize ilk etapta çevreci, dayanıklı ve yeni 47 bin 970 adet konutu kazandıracağız. Bu konutlarımızın tamamlanmasıyla birlikte, bir yandan dar ve orta gelirli hemşerilerimizi ev sahibi yapmanın mutluluğunu yaşayacak, bir yandan da soluksuz artan emlak piyasasını vatandaşımız lehine dengelemiş olacağız. Yüksek gelir grubuna hitap eden konutlarımızın satışıyla elde ettiğimiz gelirleri de yine dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için üreteceğimiz konutlar için harcayacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in farklı noktalarında yapacağı 47 bin 970 konutun ilk etabının temelini bugün törenle attı. Törene, Millet ittifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener de katıldı.

Mansur Yavaş, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ankara'nın farklı lokasyonlarında hayata geçireceğimiz 7 projemiz için bugün ilk adımı atıyoruz. Kentimize ve kentlimize ilk etapta çevreci, dayanıklı ve yeni 47 bin 970 adet konutu kazandıracağız. Bu konutlarımızın tamamlanmasıyla birlikte, bir yandan dar ve orta gelirli hemşerilerimizi ev sahibi yapmanın mutluluğunu yaşayacak, bir yandan da soluksuz artan emlak piyasasını vatandaşımız lehine dengelemiş olacağız. Yüksek gelir grubuna hitap eden konutlarımızın satışıyla elde ettiğimiz gelirleri de yine dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için üreteceğimiz konutlar için harcayacağız. Yüzde 15'i peşin, 120 ay vade başta olmak üzere sabit ödemeli sağlayacağımız kredi seçenekleriyle dar ve orta gelirli hemşerilerimizin ev sahibi olmalarında büyük kolaylık sağlayacağız.

" BU PROJELERİMİZİ HEM DEPREME DAYANIKLI OLMASI HEM DE ANKARA'NIN KONUT İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

6 Şubat'ta çok acı bir tecrübe yaşadık. Deprem nedeniyle 50 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. Ankara'mızın nüfusunun 500 binden fazla arttığı söyleniyor. İşte bu projelerimizi hem depreme dayanıklı olması hem de Ankara'nın konut ihtiyacının karşılanması için çok önemsiyoruz. Ayrıca konutlarımız çevreci özelliklere de sahip. Binalarımızın çatılarında güneş enerjisi olacak. Yağmur suyu depolama alanlarımızda biriken sular peyzaj alanlarında kullanılacak. Ortak kullanım alanlarının tüm giderlerini kendi kendine amorti edecek. Projelerimiz sosyal donatı alanlarına da sahip olacak. Dinlenme alanları, mesire alanları, çocuk oyun alanları, spor alanları ve eğitim yapıları projelerimizde yer bulacak. Mutlu bir Başkent için mutlu yaşam alanları imal edeceğiz.

"BALLIKUYUMCU GOLF LİFE KENTSEL TASARIM ALANINDA 973 KONUT DAHA ÜRETECEĞİZ"

İlk projemiz olan ve tören alanımızın yanı başında bulunan Ballıkuyumcu Golf Life kentsel tasarım alanında, daha önce yapımına başladığımız 300 konutun ardından hemen 973 konut daha üreteceğiz. 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 şeklinde üreteceğimiz konutların bugün temelini atıyoruz. Burada bir parantez açmak istiyorum. Mülkiyeti PORTAŞ'a ait bu arsalar, eski dönemde bir inşaat firmasına tüm altyapıları ve yolları, hatta doğal gazı getirilerek teslim edilmiştir. Ancak yıllarca, yapılması gereken konutlar bir türlü yapılmamıştır. Bizim dönemimizle birlikte PORTAŞ tarafından bu firmanın sözleşme teminatları irat kaydedilerek sözleşme feshedilmiştir. Şimdi ise bu arsalar üzerinde, kaybolan onlarca yılın tam telafisi olmasa da belediye şirketimiz PORTAŞ aracılığıyla tamamını projelendirerek temel atıyoruz.

Bir diğer çalışmamız olan Susuz bölgesindeki konut projemizin de bugün temelini atıyoruz. 79 konuttan oluşacak projemiz 155 metrekarelik 4 artı 1 dairelerden oluşacak. Hıdırlıktepe 1. Etap Projemiz 564 konuttan oluşacak. Bu projemizin temelini mayıs ayında atacağız. 2. Etap'ta ise bin 859 konutun üretimine başlayacağız. Hıdırlıktepe projemiz tamamlandığında toplam 2 bin 423 daireyi kentimize kazandırmış olacağız. Mamak'ta kentsel dönüşüm projelerimiz sürüyor. 850 konutluk 3. Etap çalışmalarımıza haziran ayında başlamayı hedefliyoruz. 1. Etap'ta 782, 2. Etap'ta 850 konutun yapımına ise devam ediyoruz. Ballıkuyumcu-2 projemizde 5 bin 154 konut üreteceğiz. Projemizde yine 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 daireler olacak. Bu projemizin de temelini inşallah önümüzdeki haziran ayında atmış olacağız.

"HEM BİZLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPMAMAKLA SUÇLUYORLAR HEM DE BİR YILDIR ONAYI KENDİLERİ BEKLETİYORLAR"

Gölbaşı Hallaçlı projemizde ise muhtelif büyüklüklerde toplam 39 bin adet konut üretmeyi hedefliyoruz. 5 etaptan oluşan projemize Kentsel Dönüşüm Sınır Onayı almak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na beş ayrı yazı yazdık. Bu onaylar için bir yıldır bekliyoruz. Yani hem bizleri kentsel dönüşüm yapmamakla suçluyorlar hem de bir yıldır bu onayı kendileri bekletiyorlar. Bunun da takdirini kamuoyuna bırakıyoruz. Sınırlar onaylanır onaylanmaz imar planlarını belediye meclisimize gönderecek ve hiç gecikmeksizin konutlarımıza başlayacağız.

"KAMU YARARI GÖZETİLEN PROJE ALANLARINDA BİLE SÜREKLİ DAVA AÇILARAK SÜREÇ UZATILIYOR"

Bu projelerimizi hayata geçirirken iktidar tarafından yapılan engellemeler yetmiyormuş gibi, zaman zaman nedensiz ve kişiselleştirilmiş bir mücadele ile yapılan bazı engellemelerle de karşılaşıyoruz. Tamamı hak sahiplerine konut üretmek için yapılan ve kamu yararı gözetilen proje alanlarında bile sürekli dava açılarak süreç uzatılıyor, binlerce insan nedensizce mağdur ediliyor. Birçok projemize meslek odaları tarafından son 4 yılda 12 adet dava açıldı ve kentsel dönüşümlerin hızla yapılmasının önüne geçildi. Yine de vazgeçmeyeceğiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi, hak sahiplerine 15 yılda yaklaşık 3 milyar lira kira ödemesi gerçekleştirdi. Ödedik. Kirayı ödediğimiz vatandaşlarımız yıllarca ev sahibi olmayı beklerken belediyemiz de ek masraflara girdi. Yıllarca yeni ev hayali ile ata mahallelerinden uzak kalan vatandaşlarımızın bu hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadık ve bu projelerimizi hayata geçirmeye başladık.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI; BİZLER, YOLLAR YAPTIK, PARKLAR YAPTIK. AMA BİZ, BUNLARIN AÇILIŞINI, REKLAMINI YAPMIYORUZ"

Sayın Cumhurbaşkanı, katıldığı bazı programlarda 'İstanbul Belediyesi, Ankara Belediyesi ne yaptı ki' diye konuşuyor. Sayın Cumhurbaşkanı; bizler, yollar yaptık, parklar yaptık. Ama biz, bunların açılışını, reklamını yapmıyoruz. Çünkü bunlar bir belediyenin olmazsa olmaz, rutin bir belediye başkanına bile gerek olmadan Fen İşleri'nin kendiliğinden alıp programı yaptığı şeyler. Bunları yaparken de şeffaflıkla yaptık, canlı yayında yaptık. Kimseyi ayırt etmeden, halktan aldığımız her kuruşun hesabını her ortamda veriyoruz. Ortak akılla, hesap verebilir bir anlayışla yaptık.

Peki ne yapmadık? 801 milyon dolar harcanan, yani 15,5 milyarlık çöp bir proje olan Dinozor Park yapmadık. Geniş geniş kapılar yapılmış. Ne anlamı var bilmiyoruz. Şehrin girişlerine 235 milyon liralık ucube giriş kapıları yapmadık. Tam da Genelkurmay'ın önüne 4 milyon liralık kol saati heykelleri yapmadık. İşte bu paralar böyle çöp projelere harcanmasaydı bugün altyapı diye bir konumuz olmayacaktı. Ne vatandaş zarar görecek ne de belediye zarar görecekti.

Toplam 60 bin konut amaçlıyoruz şu anda. Sayın Genel Başkan'ım; Millet İttifakı iktidara geldiğinde belediyelerin bütçelerine sadece o günkü duruma göre ne kadar para aktarılırsa bütün belediyelerin elde ettiği bu payı dar gelirlilere konut üretmekte bir düzenleme yapılırsa ne bu kadar imar rantı ortaya çıkar hem de dar gelirli herkesi ev sahibi yapabiliriz. Ben, bunu şimdiden size söylemiş olayım.

"ANKARA HALKINDAN ALINAN PARAYI YİNE ANKARA HALKINA HARCAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ankara halkından alınan parayı yine Ankara halkına harcamaya devam edeceğiz. Rant için değil, halk için projeler üretmeye devam edeceğiz. Bu, bizim için daha başlangıç. Hızlı bir şekilde yeni projelerimizi de hazırlayacak ve Ankaralıların hizmetine yeni konutlarımızı sunmaya devam edeceğiz. Özellikle Dikmen Kentsel Dönüşüm Projesi için de bir bilgi vermek istiyorum. Toplam 3 bin 100 konutluk projede, ilk etapta bin 253 hak sahibinin konutu için mayıs ayında temel atmayı hedefliyoruz. Böylece Dikmen'de de yıllarca yaşanan mağduriyeti gidermiş olacağız. İnanıyorum ki bu belediyecilik anlayışımızı 15 Mayıs'tan itibaren ülke geneline hep birlikte yayacağız. Hakka uygun, halkı önceleyen, rant duvarlarını yıkan bu anlayış; gençlerimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğinin teminatı olacaktır."