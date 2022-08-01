Mansur Yavaş: "İtfaiyemizin Gücüne Güç Katıyoruz. Yeni Köpük Kulesi Dahil 15 Yeni Aracı Daha Filomuza Katarak Kapasitemizi 243'e Çıkardık"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Göreve geldiğimizde filosunda sadece 1983 model 1 adet köpük kulesi bulunan Ankara İtfaiyemizin gücüne güç katıyoruz. Yeni köpük kulesi dahil 15 yeni aracı daha filomuza katarak kapasitemizi 243'e çıkardık" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara İtfaiyesi'nin filosuna yeni köpük kulesi ve 15 yeni araç eklendiğini duyurdu. Yavaş'ın, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Göreve geldiğimizde filosunda sadece 1983 model 1 adet köpük kulesi bulunan Ankara İtfaiyemizin gücüne güç katıyoruz. Yeni köpük kulesi dahil 15 yeni aracı daha filomuza katarak kapasitemizi 243'e çıkardık. Her yatırımımızda önce insan canı, insan sağlığı demeye devam edeceğiz."

KURUMLU: "HEDEFİMİZ ERKEN MÜDAHALE İLE CAN VE MAL KAYIPLARINI EN AZA İNDİRMEK"

Yavaş'ın mesajında bulunan videoda da ABB İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu şunları söyledi:

"Ankara itfaiyesine ilk geldiğimiz zaman yaklaşık 166 tane araç planladık. Bu araçların 83 tanesini partiler halinde teslim aldık. Bugün de gene 15 tane aracı teslim aldık. Yetişmiş personellerle, modern araç gereç ve ekipmanlarla, modern istasyonlarımızla Başkentimize yakışır bir itfaiye teşkilatı olma yolunda hızla ilerliyoruz. Hedefimiz dediğimizi gibi hızlı ve erken müdahale ile can ve mal kayıplarını en aza indirmek."