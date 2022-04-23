Mansur Yavaş'ın Koltuğunu Bıraktığı Esila: Bu Şehrin Şiir Gibi Bir Kent Olmasını Arzu Ediyorum

ANKARA (ANKA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu bıraktığı Esila, işaret diliyle "Ben bugün bu şehrin başlangıç kabul edilerek şiir gibi bir kent olmasını arzu ediyorum" diyerek belediye çalışanlarının işe şiirle başlamaları talimatını verdi. Yavaş ise, "Başkanımızın 'şiir gibi şehir' sloganını çok tuttum. Ben de bütün Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan personele mesainin her günü, günde bir şiir ile işe başlamaları yönünde talimat vereceğim" karşılığını verdi.

Mansur Yavaş, 23 Nisan'da başkanlık koltuğunu Esila isimli bir çocuğa devretti. İşaret diliyle "Hoş geldiniz başkanım" diyerek karşılayan Yavaş, Esila'yı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna davet etti.

"BU ŞEHRİN, ŞİİR GİBİ BİR KENT OLMASINI ARZU EDİYORUM"

Başkanlık koltuğuna oturan Esila, işaret diliyle "Çok sevinçliyim, 23 Nisan'ı bizlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugün görevini bana devreden sayın Mansur Yavaş Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ben bugün bu şehrin başlangıç kabul edilerek şiir gibi bir kent olmasını arzu ediyorum. Şu andan itibaren ve devamında Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının her gün Başkanın kendilerine göndereceği şiirle işe başlamalarını istiyorum" dedi.

Esila, ardından 23 Nisan'ın anlam ve önemine ilişkin işaret diliyle şu şiiri okudu:

"Vatan Türküsü;

Sizin aldığınız rüzgar

sizin verdiğiniz sessizlik,

kırmızıda, akta

çalışmanızın ölümsüzlüğün kımıldanışı

buğday buğday bu toprakta..."

"ŞİİR GİBİ ŞEHİR"

Mansur Yavaş, Esila'nın şiirinin ardından "Sayın Başkanım, değerli hemşehrilerimiz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın 'şiir gibi şehir' sloganını çok tuttum. Ben de bütün Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan personele mesainin her günü, günde bir şiir ile işe başlamaları yönünde talimat vereceğim. Bu vesile ile bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Yavaş, işaret dili ile "Bayramınız kutlu olsun" mesajı verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Yavaş, "Esila tüm Cumhuriyet çocuklarına ses oldu, bize şiir gibi bir başkenti yüreğinin sesiyle anlattı. İyi ki varsınız, iyi ki geleceğimiz sizlere emanet" dedi.