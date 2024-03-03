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Mansur Yavaş: Hiçbir yerim eksilmiyor

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara halkı için taleplerini iletmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğini belirterek, 'Hiçbir yerim eksilmiyor. Çünkü seçilmiş Cumhurbaşkanıdır. Kardeşim ben de seçilmiş Belediye Başkanıyım. Bir türlü hazmedemediler.' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara halkı için taleplerini iletmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğini belirterek, "Hiçbir yerim eksilmiyor. Çünkü seçilmiş Cumhurbaşkanıdır. Kardeşim ben de seçilmiş Belediye Başkanıyım. Bir türlü hazmedemediler." dedi.

Yavaş, CHP Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Burada konuşan Yavaş, 2019'da seçildiğinde parti rozetini bırakarak işe başladığını vurguladı.

Yavaş, tek başlarına karar almadıklarını, kent konseyleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla hareket ettiklerini, belediye ihalelerini canlı yayımladıklarını ifade ederek, "Eskiden konuşulan, 'çalıyor ama çalışıyor' felsefesini toprağa gömdük. 'Kim çok oy verirse ona hizmet götürürüz' diyen felsefeyi de toprağın altına gömdük. Ankara'nın birçok bölgesinde bir sürü ihtiyaç var. Kanalizasyon ihtiyacı var. Su yok birçok mahallerde." diye konuştu.

Yerel idarecilerin büyükşehir ile kavga etmemesi gerektiğini söyleyen Yavaş, şunları kaydetti:

"Ben Ankara halkının menfaati için Sayın Cumhurbaşkanını havaalanında karşılıyorum, zaman zaman ondan taleplerde bulunuyorum. Külliyeye gidiyorum, sizler için, Ankara halkı için bir şeyler istiyorum. Hiçbir yerim eksilmiyor. Çünkü seçilmiş Cumhurbaşkanıdır. Kardeşim ben de seçilmiş Belediye Başkanıyım. Bir türlü hazmedemediler. İlçe belediye başkanlarının çoğu ne 'Hayırlı olsun' dedi ne de daha makamımı gördü. Talimat vermişler, 'Görüşmeyeceksiniz, başarısız olsun, ondan bir şey istemeyeceksiniz' demişler. Kim kaybetti? İstemeyen belediye başkanları kaybetti. Ben siyaset yapmıyorum, seçildikten sonra herkesi kucaklıyorum."

5 yıldır kendi afişlerinin sokaklarda olmadığını hatırlatan Yavaş, "Yerel seçim geldi, benim fotoğraflarımı görüyorsunuz. İl başkanlığı ödüyor hepsini. Belediyenin bir kuruşunu kendi işlerimize katmıyoruz. Belediyede benim fotoğrafımı asmak yasak. Eğer fotoğraf asacaksanız, Atatürk'ün ve kendi çocuklarınızın fotoğrafını asın dedim hepsine." ifadesini kullandı.

Yavaş, kendisinin belediye başkanlığında son dönemi olduğunu vurgulayarak, bir sonraki seçimlerde aday olmayacağını söyledi.

Açılışa, CHP Ankara milletvekilleri Semra Dinçer ile Murat Emir ile CHP Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özaslan da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Mansur Yavaş Ankara Politika Güncel Haberler

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