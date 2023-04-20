Mansur Yavaş: Hep Birlikte İnşallah Bu Açlık, Pahalılık, Enflasyon ve İşsizliğin de Çaresini Bulacağız

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı'nda düzenlenen iftar programında; “Hep birlikte inşallah bu açlık, pahalılık, enflasyon ve işsizliğin de çaresini bulacağız diye düşünüyorum. Bunun için, farklı farklı düşünen altı parti yan yana geldi. Zaman zaman ‘Bu dezavantaj değil mi’ diye soruyorlar. Bir kişinin yönettiğini gördük, en azından altı kişi istişare ederek, uzlaşarak ülkemizi çok daha güzel yöneteceğine inanıyorum” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı'nda düzenlenen iftar programında; "Hep birlikte inşallah bu açlık, pahalılık, enflasyon ve işsizliğin de çaresini bulacağız diye düşünüyorum. Bunun için, farklı farklı düşünen altı parti yan yana geldi. Zaman zaman 'Bu dezavantaj değil mi' diye soruyorlar. Bir kişinin yönettiğini gördük, en azından altı kişi istişare ederek, uzlaşarak ülkemizi çok daha güzel yöneteceğine inanıyorum" diye konuştu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte bugün Beypazarı'nda İYİ Parti İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği iftara katıldı. İftar sonrasında Yavaş şöyle konuştu:

"HERKES HER KONUDA FARKLI FİKİRLERE SAHİP OLABİLİR. BAŞKASININ FİKRİNE SAYGI DUYMAK DURUMUNDADIR"

"Uzun söze hacet yok, bugün burada bulunuşumuzun sebebi belli. Açılışlarımızı yaptık, hem hemşerimizi size emanet ettik. Bakın bir şey söylüyorum, seçimden sonra sonuçlara bakacağız. Beypazarlılar hemşerilerine ne kadar düşkün olup olmadığına bakacağız, onu göreceğiz. Haberiniz olsun. Açılış töreninde de konuştuğum gibi birbirimizin beraberliğini, birliğinin vesile olmasını Cenap-ı Allah'tan diliyorum. Artık korku, nefret dilinden bıktık. Türkiye sıkıldı. Cenap-ı Allah, herkesi ayrı ayrı yaratmış, herkes farklı farklı düşünecek. Eğer zaten herkes aynı düşünecek olsaydı bizleri bir kalıp gibi yaratırdı. Hiçbir şey düşünmemize de gerek kalmazdı. Dolayısıyla, herkes her konuda farklı fikirlere sahip olabilir. Başkasının fikrine saygı duymak durumundadır. Maalesef bunların olmadığı bir gün yaşıyoruz, bir zaman içerisindeyiz ve artık bunlardan yorulduk.

"HEP BİRLİKTE İNŞALLAH BU AÇLIK, PAHALILIK, ENFLASYON VE İŞSİZLİĞİN DE ÇARESİNİ BULACAĞIZ"

14 Mayıs'ta inşallah hep birlikte bu korku iklimini ortadan kaldırarak, hukukun üstünlüğüne dayanan, hukukun üstünlüğü de Türkiye'ye yerleştiği zaman da gerçek demokrasi ile beraber Türkiye'ye olan yatırımların geleceğine kalpten inanıyorum ve hep birlikte inşallah bu açlık, pahalılık, enflasyon ve işsizliğin de çaresini bulacağız diye düşünüyorum. Bunun için, farklı farklı düşünen altı parti yan yana geldi. Zaman zaman 'Bu dezavantaj değil mi' diye soruyorlar. Bir kişinin yönettiğini gördük, en azından altı kişi istişare ederek, uzlaşarak ülkemizi çok daha güzel yöneteceğini inanıyorum."