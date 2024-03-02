Üye Girişi
Haberler

Mansur Yavaş, GİMAT esnafıyla bir araya geldi

Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, GİMAT Gıda Toptancılar Sitesi'ndeki iş insanlarıyla bir araya geldi. Yavaş, esnaf ve vatandaşların yanında olduğunu vurgulayarak, belediyeciliği ekonomiyi artırma ve destek sağlama üzerine odakladığını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, GİMAT Gıda Toptancılar Sitesi'ndeki iş insanlarıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile GİMAT esnafını ziyaret etti.

Esnaf ile GİMAT Kemal Cirav Toplantı Salonu'nda bir araya gelen Yavaş, burada yaptığı konuşmada, 2019'da vaatlerle geldiği GİMAT'a şimdi ise beş yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalarla geldiğini belirtti.

ABB Başkanı olarak göreve gelmesiyle ihalelerin canlı yayınlanmaya başlandığını anımsatan Yavaş, "Bugüne kadar Allah'a çok şükür ne üst düzey personelim savcılığa gitti ne de hakkımızda soruşturma gerektiren bir konu oldu. Tertemiz, bugüne kadar hiçbir evrakımızla ilgili bir açılan soruşturma yok. İsrafı kaldırdık ortadan. Belediyeciliği 'ben daha çok asfalt attım, ben daha çok beton diktim' olarak görmüyorum. İhtiyaç neyse belediye önce onu yapacak." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın ilçe ve köylerine eşit hizmette bulunduğuna dikkati çeken Yavaş, salgın döneminde esnaf ve vatandaşın yanında olduğunu aktardı.

Başkent Kart aracılığıyla gerçekleştirdiği sosyal desteklere ilişkin bilgi veren Yavaş, şunları kaydetti:

"Pandemi dönemini fırsat bilip köy köy Ankara'nın her tarafını gezdim. Bütün ilçelerin köylerine gittim, sorunlarını yerinde gördüm. Başkent olmamıza rağmen doğudaki herhangi bir köyden hiçbir farkı olmayan çok yerimiz var. Ben belediyeciliği şöyle görüyorum; halkın ekonomisini nasıl artırırsınız, desteğe ihtiyacı olan vatandaşları nasıl diğerleriyle eşit hale getirip, onların da hayata başlarken eşit şartlarda başlamasını sağlarsınız. En önemli şey bu."

Kaynak: AA / Güncel

Mansur Yavaş Ankara Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MSÜ Piercing, toka, takı yasak mı? MSÜ sınavına piercing, toka, takı ile alınır mıyım? MUHTARLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN 2024? Muhtarlık seçimleri hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak? SAKARYASPOR – MANİSA FK CANLI: Sakaryaspor – Manisa FK maçı nereden, nasıl izlenir? Sakaryaspor Manisa FK canlı yayın linki! HATAYSPOR – FENERBAHÇE CANLI: Hatayspor – Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Hatayspor Fenerbahçe canlı yayın linki! Sakaryaspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sakaryaspor - Manisa FK maçı nereden izlenir? Hatayspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında, hangi tarihte ödenecek? Yedigün hangi ülkenin? Yedigün boykot listesinde var mı, israil malı mı? Nottingham Forest - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nottingham Forest - Liverpool maçı nereden izlenir? GADDAR OYUNCULARI KİMDİR? Gaddar oyuncu kadrosunda kimler var? Gizem Arıkan'ın sevgilisi kim? Gizem Arıkan nişanlandı mı, kimle nişanlandı? Zeytinburnu belediyesi hangi parti? Zeytinburnu belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bir Dağ Masalı nerede çekilmiştir? Bir Dağ Masalı filmi hangi şehirde, ilde çekildi? MSÜ SINAVINDA TELEFON YASAK MI? MSÜ telefon serbest mi, telefon sokuluyor mu? KIZILCIK ŞERBETİ APO ÖLDÜ MÜ? Kızılcık Şerbeti Apo karakterine ne oldu, neden değişti?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title