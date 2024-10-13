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Mansur Yavaş: Gazze’deki Durum Tüm İnsanlık İçin Üzüntü Kaynağı

Mansur Yavaş: Gazze’deki Durum Tüm İnsanlık İçin Üzüntü Kaynağı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkent oluşunun 101'inci yıl dönümünde Gazze'deki sivil kayıplara dikkat çekti ve uluslararası toplumun insani yardımları hızlandırması gerektiğini vurguladı.

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın Başkent oluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, "Gazze'deki durum, tüm insanlık için derin bir üzüntü kaynağıdır. Sivil kayıplar, özellikle çocuklar ve kadınlar üzerindeki etkisi inkar edilemez" dedi.

Ankara'nın Başkent oluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş'ın ev sahipliğinde bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda konuşan Mansur Yavaş, ülke coğrafyasında savaşların art arda gerçekleştiğine değinerek, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarına dikkat çekti. Yavaş, "Gazze'deki durum, tüm insanlık için derin bir üzüntü kaynağıdır. Sivil kayıplar, özellikle çocuklar ve kadınlar üzerindeki etkisi inkar edilemez. Bu yaşananlar uluslararası hukuka ve insan haklarına açıkça aykırıdır. Barışın sağlanması için acilen diyalog ve uzlaşıya ihtiyaç vardır" dedi.

'ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ BİR ORTAM SAĞLANMALIDIR'

Uluslararası toplumun insani yardımları hızlandırması ve bu trajediyi sona erdirmek için ortak çaba göstermesi gerektiğine değinen Yavaş, "Her bir canlının yaşama hakkına saygı gösterilmeli ve geleceğimizin teminatı olan çocuklar için güvenli bir ortam sağlanmalıdır. Unutmayalım ki barış yalnızca bir hedef değil, aynı zamanda insanlık onurunun gereğidir. Tüm ülkeleri bu trajediyi durdurmak ve dayanışma için adaletin sağlanmasına davet ediyoruz. Birlikte daha güvenli bir gelecek için el birliğiyle çalışalım. Nitekim bu noktada fikrimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi yurtta barış, dünyada barıştır. Göreve geldiğimiz günden beri tarihi sorumluluğumuzun farkında olarak Atatürk'ün bizlere bıraktığı bu mirasa ve gönlünde özel bir yeri olduğunu ifade ettiği Ankara halkına layık olmak için var gücümüze çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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