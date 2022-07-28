Mansur Yavaş, "Dünyada İlk ve Tek Harita Tabanlı Açık Veri Paylaşımı" 'Şeffaf Ankara'yı Başlattı: "Bizim Gizlimiz Saklımız Hiç Olmayacak"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) "Dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımı" olarak duyurduğu "Şeffaf Ankara" hayata geçirildi. "Şeffaf yönetim anlayışımızda yeni bir sayfaya geçiyoruz" sözleriyle uygulamayı kamuoyuna tanıtan ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Bizim gizlimiz saklımız hiç olmayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hemşehrilerimize hesap vereceğiz, hesap vermekten mutluluk duyacağız. Ankara halkının tertemiz parasının bir kuruşunun bile hakkını savunmaya devam edeceğiz, bir kuruşunu israf etmeden harcayacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri yeni bir veri paylaşım platformu olan "Şeffaf Ankara" ile buluşturdu. ABB'nin "Dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımı" olarak duyurduğu "Şeffaf Ankara"yı kamuoyuna ilk kez ABB Başkanı Mansur Yavaş tanıttı. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda bugün düzenlenen tanıtım toplantısına milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, belediye meclis üyeleri, üniversite rektörleri, veri bilişimcileri, genç girişimciler de katıldı.

YAVAŞ: BİZİM GİZLİMİZ SAKLIMIZ HİÇ OLMAYACAK

Mansur Yavaş tanıtım toplantısında şöyle konuştu:

"Bizler göreve başlamadan önce hemşehrilerimize şeffaf, katılımcı, hesap verebilir bir yönetim vadetmiştik. Ankara halkının iradesi ile seçilir seçilmez ilk işimiz, kent yönetiminde bu etik değerleri harekete geçirmek oldu. Bugün, şeffaf yönetim anlayışımızda yeni bir sayfaya geçiyoruz. Dijital çağa entegre edilen hizmetlerimiz için BLD 4.0 ve akıllı şehir projelerimiz kapsamında 'Şeffaf Ankara Açık Veri Platformunu' oluşturduk. Bizin gizlimiz saklımız hiç olmayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hemşehrilerimize hesap vereceğiz, hesap vermekten mutluluk duyacağız. Ankara halkının tertemiz parasının bir kuruşunun bile hakkını savunmaya devam edeceğiz, bir kuruşunu israf etmeden harcayacağız."

Vatandaşların Coğrafi Bilgi Sistemlerinde görsellerle desteklenmiş nitelikli bilgilere ulaşabileceği "Şeffaf Ankara" projesini ayrıntılarıyla anlatan Yavaş, şu bilgileri paylaştı:

"Uygulamamız, çağdaş ve modern şehircilik anlayışına uygun olarak Ankara'nın demografik ve kültürel yapısı, Belediyemizin çalışmaları ve şehrin dinamikleri hakkında birçok veriyi içeren şekilde tasarlandı. Vatandaşlarımızın kamusal hizmetlerde elde edilen verilere kolayca ulaşabilmelerinin yanı sıra genç girişimcilere ve akademik camiaya destek olunması da amaçlanmıştır. En büyük hedefimiz, iş süreçlerini ve bu süreçlerin sonuçlarını hemşehrilerimizle paylaşarak bilgiyi güce ve güvene dönüştürmektir. Büyük veri (Big Data) tamamen gerçek verilerin analizine dayandığı için özellikle devlet kurumlarında maliyetleri düşürme, dolandırıcılığı ve suçu önleme, operasyonel verimlilik, iş gücünden tasarruf sağlama, tahmine dayalı bakım ve beklentilere uygun hizmet geliştirme gibi birçok farklı alanda doğru kararlar alınmasına olanak tanımaktadır. İşte Şeffaf Ankara tam olarak da bu noktada büyük bir öneme sahiptir."

DENETLEME MEKANİZMASI VE ONLİNE TAKİP

Ankara'daki tüm kurumlar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, ticaret ve sanayi odası gibi şehrin önemli paydaşlarının kendi verilerini yükleyip hem de mevcut verileri denetleyebilecekleri bir sistemi Başkentte hayata geçirdiklerini ifade eden Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Böylece birlikte kentimizi daha konforlu yaşanılabilir bir hale getireceğiz. Türkiye'de açık veri platformu olan belediyeler arasında 1000'den fazla açık veri dosyası ve 300 binden fazla haritada konumlandırılmış verisi ile açık ara en fazla veri yayınlanan açık veri platformu Şeffaf Ankara'dır. Dünya'da indirilebilir harita tabanlı ilk ve tek açık veri platformu Şeffaf Ankara'dır. Veriler KVKK'ye uygun bir şekilde paylaşılmaktadır. İşin daha da önemli kısmı, Şeffaf Ankara'dan veri indirilerek üretilen projeleri yine Şeffaf Ankara'da yayınlayarak verilerimizi kullananların başarı hikayelerine bir destek de biz vereceğiz. Sadece Belediyemizin verilerini yayınlamakla kalmayıp ayrıca Başkentimizin doğal, kültürel, tarihi ve önemli noktalarını da vatandaşlarımızın kolayca erişimine sunarak kapsamlı bir kent rehberini paylaşmış olacağız. Aslında bu uygulama Ankara Büyükşehir Belediyesinin denetlenme imkanını da sağlıyor."

"SOKAK'TAKİ KAÇAK KAZILARDAN VATANDAŞIN HABERİ OLACAK"

Belediye aracılığıyla sunulan verilerin belediye çalışmalarını en yeni teknolojilerle vatandaşla paylaşarak katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışına ilk adımı attıklarına da dikkat çeken Yavaş, "Örneğin belediyenin yaptığı tüm kazı çalışmalarını görerek sokak veya caddenizde hangi birimin çalıştığına ilişkin bilgileri alarak eğer kaçak kazı yapılıyor ise bunu bize bildirebileceksiniz. İşte artık tüm Ankaralılar denetimin de büyük bir parçası oluyor. Üstelik bu verilerin hepsi veri görselleştirmeye uygun bir şekilde anında indirilebilir" dedi.

Yavaş sel baskınlarına yönelik veriler başta olmak üzere ayrıca paylaşılan tüm verilerin maliyetleri düşürme, iş gücünden tasarruf sağlama ve beklentilere uygun ürün geliştirme gibi birçok farklı alanda doğru kararlar alınmasına imkan sağlayacağını da vurguladı.

DEMOGRAFİK, KÜLTÜREL VE BELEDİYE HİZMETLERİNE AİT VERİ MADENCİLİĞİ

Tanıtım toplantısında 'Şeffaf Ankara' projesini görsellerle anlattığı sunumunda 7 kategoride 1000'den fazla veri dosyasının yer aldığını söyleyen Yavaş, 16 kategoride ise 300 binden fazla harita üzerindeki veriyi konumlandırdıklarını da açıkladı.

Kent genelindeki kazı çalışma noktalarından ulaşım biniş verilerine, cadde-sokak yetki sınırlarından diğer çalışma noktalarına, Başkent Kart dağıtım sayılarından ilçe bazlı ödemeleri kapsayan sosyal yardımlara, Başkent 153'e gelen, bekleyen, tamamlanan başvuru sayılarından ASKİ Genel Müdürlüğü kontrolündeki pilli sayaç arıza başvuru sayısına, yeşil alanlar, muhtarlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile turizm ve konaklama noktalarını kapsayan kent rehberinden barajlardaki doluluk oranlarına, nüfus ve demografi bilgilerinden hava durumuna, wi-fi noktalarından bisiklet yolları ve doğa yürüyüşü güzergahlarına, belediye hizmet noktalarından Ankara Tek Yürek ile yapılan yardım tutarlarına, kültür, sanat, spor, bilim ve teknolojiye ait çeşitli açık verilerden Başkent Kart harcama verilerine, ABB TV'den kar takip sistemine, canlı yayınlanan ihalelerden konum bilgilerine kadar binlerce veriye sadece Başkentliler değil dünyanın her köşesinde yaşayan vatandaşlar https://seffaf.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden 7/24 kolayca ulaşabilecek.

Şeffaf Ankara'da yer alan tüm modüllere ve verilere ayrıca Başkent Mobil üzerinden de erişilebilecek.