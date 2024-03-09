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Mansur Yavaş, Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi'ne başlanacağını açıkladı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Dikmen Vadisi Son Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'ne ilişkin çalışmalara başlanacağını duyurdu. Yavaş, ayrım yapmaksızın çalışmalara başlanması gerektiğini vurguladı ve projenin önemine değindi. Ayrıca, Kızılay-Dikmen metro hattı projesinin tamamlandığını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kiralanan iş makinelerinin kente ulaşmasının ardından Dikmen Vadisi Son Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'ne ilişkin çalışmalara başlanacağını söyledi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Yavaş, CHP'nin Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner ile Dikmen'de seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı.

Yavaş, burada yaptığı konuşmada, bir adayın seçildikten sonra parti rozetini çıkarıp, ayrım yapmaksızın çalışmalara başlaması gerektiğini vurguladı.

Yavaş, Dikmen Vadisi'nde evleri yıkılmış bir sürü hak sahibi olduğunu hatırlatarak bu kişilerin yaklaşık 15 yıldır bekleyişlerinin sürdüğünü dile getirdi.

Göreve geldiğinde Ankara Büyükşehir Belediyesinin 14 bin hak sahibine borcu olduğunu söyleyen Yavaş, bu borcun eski dönemden kalmasına bakmadan derhal çalışmalara başladıklarını anlattı.

Yavaş, şunları kaydetti:

"Burada tören yaptık. Hak sahipleri ile ilgili bizzat meclis başkan vekili tarafından dava açılıp yürütmeyi durdurma kararı aldılar. Neden? Çünkü belediyenin şirketi yapıyor. Alışmışlar kendi şirketlerine iş yaptırmaya. Yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı, kesin olarak mahkeme reddetti. Muhtemelen Dikmen Vadisi'ne yarın yetişirse iş makineleri iniyor. Erzurum'dan bulundu, kiralandı, şu anda Sivas'taymış. Allah nasip ederse pazartesi günü başlıyor. Hukuki bir engel kalmadı. Onların tutmadığı sözü biz tutacağız. Belediyecilik budur."

Ulaşımla ilgili projelerine de değinen Yavaş, Kızılay-Dikmen metro hattı projesinin bittiğini belirtti. Mansur Yavaş, 14,3 kilometrelik hattın 11 istasyondan oluşacağını belirterek "İnşallah Allah yapım ihalesini de yapmayı nasip eder." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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