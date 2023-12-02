Mansur Yavaş, CHP'den aday adaylığı başvurusunda bulundu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için CHP'den aday adaylık başvurusunda bulundu. Yavaş, aday adaylığı başvurularının alındığı CHP Bülent Ecevit Siyaset Okuluna eşi Nursen Yavaş ile geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için CHP'den aday adaylık başvurusunda bulundu.

Yavaş, aday adaylığı başvurularının alındığı CHP Bülent Ecevit Siyaset Okuluna eşi Nursen Yavaş ile geldi.

Seçimlerden önce Ankaralılara tarafsız bir şekilde hizmet etmek için söz verdiğini anımsatan Yavaş, "Ankara Büyükşehir Belediyesinin dürüst bir şekilde yönetilebileceğinin ispatını yaptık ve aynı yolda da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yavaş, yeni dönemde ABB Meclisi'nde yaşanan tartışmaları görmemek için Meclis çoğunluğunu kazanmak istediklerini aktardı.

Ankara'da partisinin daha fazla ilçe belediyesini kazanması için çalışacaklarını dile getiren Yavaş, şöyle devam etti:

"Tabiri caizse şimdiye kadar 'topal ördek' olarak adlandırıldık ama hiçbir zaman şikayet etmedik. hizmet etmekten de geri kalmadık. İnşallah Meclis'te çok sayıda belediye başkanımız ve belediye meclis üyelerimizle birlikte Ankara'yı bizi emanet edilen şekilde Cumhuriyet'in başkenti ve dünya başkentleriyle yarışır bir Ankara yapmaya devam edeceğiz. Şimdiden emek veren herkese teşekkür ediyor ve kendimi de Ankara halkına emanet ediyorum."

İYİ Parti ile işbirliği talebi

Bir gazetecinin CHP'nin İYİ Parti'ye yaptığı yerel seçimlerde işbirliği çağrısını hatırlatması üzerine Yavaş, "Biz şimdiye kadar Millet İttifakı belediye başkanları olarak çizgimizi sürdürdük. Biz de yine birlikte çalışmak isteriz ama tabii ki takdir kendilerinindir. Takdir, Ankara halkınındır." değerlendirmesinde bulundu.

Yavaş'ın başvurusunu kabul eden CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da Ankara'nın bir büyükşehir olmanın ötesinde Cumhuriyet'in başkenti olma özelliği taşıdığına dikkati çekti.

Ankara'nın 25 yıllık kayıp yerel yönetimin ardından Yavaş ile kimliğini bulmaya başladığını savunan Erkol, parti örgütleri olarak seçim döneminde bütün adayların arkasında olduklarını söyledi.