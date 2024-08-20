Mansur Yavaş, Çankırı Ilgaz'daki Orman Yangınına Müdahale Ediyor

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankırı Ilgaz'da çıkan orman yangınına müdahale etmek amacıyla 5 araç ve 10 personelin yangın bölgesine sevk edildiğini açıkladı.

ABB Başkanı Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD'dan gelen talep üzerine; Çankırı Ilgaz'da meydana gelen orman yangınına müdahale etmek amacıyla, Ankara Büyükşehir Belediyesi AKOM koordinesinde, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve ANFA Peyzaj Genel Müdürlüğü'ne ait toplam 5 araç ve 10 personel yangın bölgesine sevk edilmiştir. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için görev başında" ifadesini kullandı.