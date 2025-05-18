Mansur Yavaş Beypazarı'nda İpek Yolu Rotası Hakkında Bilgi Verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İpek yolu Rotası" kapsamında, Beypazarı ilçesiniz ziyaret etti.

Yavaş, beraberinde Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğan, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Göynük Belediye Başkanı Ali Oral ile ilçede bazı temaslarda bulundu.

Tarihi Suluhan Kervan Sarayı'na gezen Yavaş ve beraberindekiler, burada bulunan sergiyi gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Burada konuşan Yavaş, ilçeye yapılan yatırımlardan bahsetti.

Yavaş, "Amacımız kültürümüzü korumak, kültürümüzü korurken de aynı zamanda gelecek kuşaklara aktarmak ve para kazanmalarını sağlamak. Beypazarı, burası güzel bir örnek oldu. İpekyolu rotası oluşturacağız. Bunun içinde UNESCO'ya başvuracağız. Bu kararı aldık ve gezinin de en önemli kararı bu oldu. Çok teşekkür ediyorum." dedi.