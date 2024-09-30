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Mansur Yavaş, Beypazarı Festivalinde Belediyeciliği Anlattı

Mansur Yavaş, Beypazarı Festivalinde Belediyeciliği Anlattı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılarak festivallerin önemini vurguladı ve Ankara'nın kültürünü tanıtma amacını dile getirdi. Ayrıca, okullara hijyen malzemesi desteği verdiklerini ve cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 27. Uluslararası Beypazarı Festivali etkinliklerine katıldı.

Festivale katılmak için Ankara'nın Beypazarı ilçesine gelen Yavaş, Beypazarı Belediyesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, festivallerin önemine dikkati çekti.

Yavaş, "Amacımız, Ankara'nın kültürünü bütün dünyaya tanıtmak çünkü Ankara'nın ilçelerinin kendine has kültürü var, bunu önce Ankara'ya, sonra da dünyaya tanıtmak istiyoruz." dedi.

"Şu ana kadar 48 okulda temizlik çalışması yaptık"

Bir basın mensubunun Büyükşehir Belediyesinin Ankara'daki okullarda temizlik çalışması yapmasına ilişkin sorusu üzerine Yavaş, arzu eden okullara form doldurmaları halinde hijyen malzemesi vereceklerini duyurduklarını, temizlik yapmalarını isteyen okullar olursa bu konuda da katkı sağlayacaklarını ifade ettiklerini söyledi.

Yavaş, 925 okuldan hijyen malzemesi talebi geldiğini, 202 okula hijyen malzemesi verdiklerini, hafta sonuna kadar kalan okullara da istemeleri halinde malzeme vereceklerini belirtti.

Temizlik talebinde bulunan 271 okuldan 113'ünün daha sonra "biz istemiyoruz" diyerek geri dönüş yaptığını ifade eden Yavaş, şu ana kadar 48 okulda temizlik çalışması yaptıklarını dile getirdi.

"Partim aday gösterirse elbette cumhurbaşkanlığına adayım"

Festival kapsamında Beypazarı Öğretmenevi yanındaki alanda şarkıcı İrem Derici'nin konseri öncesinde de konuşan Yavaş, Beypazarı'nda 10 yıl belediye başkanlığı yaptığını hatırlattı.

Beypazarı'nda olduğu gibi Ankara'da da çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Yavaş, "Mansur Yavaş belediyeciliğini dalga dalga Türkiye'ye yaydık ve yayıyoruz." dedi.

Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, "Partim aday gösterirse elbette cumhurbaşkanlığına adayım. Cumhurbaşkanlığını sizlerin de desteğiyle ve Allah'ın izniyle kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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