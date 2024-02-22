Mansur Yavaş, Avrupa Şampiyonalarında Madalya Kazanan Sporcuları Kabul Etti

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Avrupa şampiyonalarında madalya kazanan güreşçiler ve haltercileri kabul etti.

Belediye binasındaki makam katında ASKİ Spor Kulübü sporcularıyla bir araya gelen Yavaş, yaptığı konuşmada, "Hepinizi tebrik ediyorum. Yıllar sonra şampiyon olduk. Hem güreş hem de halterde aldığımız başarılar göğsümüzü kabarttı. Olimpiyatlarda eksikleri de telafi edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"300 Çocuk 300 Sporcu" projesinin meyvelerini almaya başladıklarını dile getiren Yavaş, "Sporcu sayısı 4 bine kadar ulaşmış. İnşallah daha nice şampiyonlar çıkaracağız." dedi.

Yavaş, sporculara desteklerinin devam edeceğini vurgulayarak, "Tesis gerekiyorsa tesis. Yeni yetişen gençlerin sayısını da artırmamız gerekiyor. Onun için çalışmalara devam. Bizim yapacağımız sadece destek olmak. Gerisi sizin gücünüze, kudretinize kalmış. Başarılarınızın devamını diliyorum." diye konuştu.

ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü ve Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Abdullah Çakmar ise şunları kaydetti:

"Avrupa şampiyonalarında hem güreş hem de halterde çok güzel başarılara imza attık. Özellikle Serbest Milli Takımı 31 yıl sonra Avrupa şampiyonu oldu. Bu da bize nasip oldu. Sizlerin bizlere verdiği destek yolumuzu aydınlatıyor ve başarıya götürüyor. Özellikle takım kaptanımız Taha Akgül'ün final maçından önce ısınırken kolu sakatlandı. MR'ını çektirdik, hem yırtığı hem de kırığı var. Yenilsek takım şampiyonluğu gidiyordu, onun sorumluluğuyla biraz daha kontrollü maç yaptı. Şükürler olsun ki kaptanımız üzerine düşeni yaptı. 3 Avrupa şampiyonu da haltercimiz var. Bayrak sevdası, İstiklal Marşı'mız için gerçekten ciddi mücadele verdik."

Ziyarette milli güreşçiler Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Ali Cengiz, Soner Demirtaş, Evin Demirhan Yavuz, Osman Göçen, İbrahim Çiftçi ve Muhammed Hamza Bakır (23 yaş altı), milli halterciler Cansu Bektaş, Kaan Kahriman, Muammer Şahin, Muhammed Furkan Özbek, Ferdi Hardal ve Yusuf Fehmi Genç ile ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan ve kulüp antrenörleri yer aldı.