Mansur Yavaş, Aski Spor Kulübü'nün Dünya Şampiyonu Olan Milli Güreşçileriyle Bir Araya Geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sırbistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'ye altın madalya kazandıran ASKİ Spor Kulübü'nün milli güreşçileri Rıza Kayaalp ve Taha Akgül ile bir araya geldi. Yavaş, "Gerçekten bu ekip işi. Özellikle en son çocuklara yönelik yapılan çalışmalarda, inşallah abilerinin büyük başarılarını gördükçe onlar da özenecek ve hem Ankara'nın hem de ülkemizin adını bütün dünyaya duyurmaya devam edecekler" dedi.

Mansur Yavaş, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'ye altın madalya kazandıran ASKİ Spor Kulübü'nün milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül ile şampiyonada madalya kazanan diğer güreşçileri bugün makamında ağırladı.

ASKİ Spor Kulübü'nün koordinatörü Abdullah Çakmak, şöyle konuştu:

"BAŞTA YÜCE TÜRK MİLLETİMİZE VE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ SPOR'A MADALYALARI GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Dünya Güreş Şampiyonası'na 11 sporcu ile katıldık. 11 sporcu ile katılmak, Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Özellikle Taha'nın, Rıza'nın orada altın madalya alması çok önemliydi. Onun yanında da orada Ali Cengiz ve Selçuk kardeşimiz dünya üçüncüsü oldu. Bu bizim çok önemli, çünkü spordaki realite her zaman olimpiyatlardır. Özellikle bu dört sıklet, olimpiyat sıkletleriydi. Bu anlamda sporcularımız üstün başarı gösterdiler. Başta yüce Türk milletimize ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor'a madalyaları getirmeye devam edeceğiz."

Milli güreşçileri kutlayan Mansur Yavaş ise şunları söyledi:

"ÇOCUKLARA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALARDA, ABİLERİNİN BÜYÜK BAŞARILARINI GÖRDÜKÇE ONLAR DA ÖZENECEK VE HEM ANKARA'NIN HEM DE ÜLKEMİZİN ADINI BÜTÜN DÜNYAYA DUYURMAYA DEVAM EDECEKLER"

"Hepinizi tekrardan tebrik ediyorum. Gerçekten bu, ekip işi. Özellikle en son çocuklara yönelik yapılan çalışmalarda, inşallah abilerinin büyük başarılarını gördükçe onlar da özenecek ve hem Ankara'nın hem de ülkemizin adını bütün dünyaya duyurmaya devam edecekler. Özellikle çocuklar için en önemli şey, rol modellerin olmaları önlerinde. O rol modeller de ASKİ'de çok. Rıza ile sahada başlamak üzere diğer arkadaşlarımız ile inşallah devamı gelecek. Ben, kendim de izledim, özellikle vakit ayırdım. Gerçekten insan kendi güreşiyormuş gibi elini uzatası geliyor. Gerçekten tebrik ediyorum. En azından böyle ekonomik yönden sıkıntı çeken ülkemizde bazen böyle, insanların moral bulacağı şeylere ihtiyaç var. Bunu da ASKİ Spor Kulübü'müz fazlasıyla başarıyor. Gençlere moral vermesi açısından önemlidir diye düşünüyoruz. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Hakkınız ödenmez, bu ödüller ile karşılanacak bir şey değil.

Şunu kabul etmek lazım; bizim nesil, özellikle gazetelerde güreş tefrikası okuyarak büyüdü. Çok teşvik ediciydi ve yapılan yağlı güreşlerin falan acayip seyircisi vardı. Maalesef popüler spor dalları ata sporlarımızın önüne geçti ama sizlerin sayesinde geri gelecek. Tekrardan tebrik ediyorum hepinizi."

Milli güreşçi Taha Akgül, Yavaş'a, "Hamdolsun, her gittiğimiz yerde altın madalyanın en büyük adayı olduk. Her maçın stresi çok ayrı. Altı ay Avrupa'ya hazırlanıyoruz, altı ay dünyaya hazırlanıyoruz. O altı ay bize hiç zor gelmiyor ama o iki gün ömründen ömür götürüyor. Aklımızda sadece bayrağın göğe çekilmesi ve kariyerimiz var. Tabii ki devletimizin ödülü, sizlerin desteği var ama Allah şahit, aklımıza hiç oralar gelmiyor. Sadece kariyer… Kolay gibi görünüyor ama bunun altında çok büyük bir emek var" dedi.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp ise "Bizler, her zaman en iyisini yapmak için mindere çıkıyoruz. İnsanların beklentisini karşılamak, tek düşüncemiz. Başka bir hesap yapmıyoruz, sadece başarıları artırmaya çalışıyoruz ve bize sunulan imkanların da karşılığını vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Rıza Kayaalp, söz konusu ziyarete ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmeyi yaptı:

"2024 OLİMPİYAT YOLU VAR, O YOLDA YİNE AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONLUKLARI OLACAK. ONLARI DA KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Bugün, Türkiye'mize ve Ankara'mıza kazandırmış olduğumuz dünya şampiyonluklarından sonra Mansur Başkan'ımız bizleri kabul etti. Bize her zaman destek oldular ve bundan sonra da destek olacaklarını bize ilettiler. Bize de bunların karşılığını verebilmek, ülkemize, Ankara'mıza yeni başarılar kazandırabilmek için elimizden gelen çalışmayı, gayreti göstermeye devam edeceğiz. Ülkemizin büyük başarılara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Taha ile ben, bunu fazlası ile karşılayabiliyoruz. Yine bir dünya şampiyonluğunu ülkemize kazandırdık. 2024 olimpiyat yolu var, o yolda yine Avrupa ve dünya şampiyonlukları olacak. Onları da kazanmak istiyoruz."

Taha Akgül ise ANKA Haber Ajansı'na şöyle konuştu:

"BİZE ÇOK GÜZEL BİR TESİS YAPILDI. ŞU AN BU TESİSTE 4 BİN 800 ÇOCUĞUMUZ, GENCİMİZ GÜREŞ EĞİTİMİ ALIYOR"

"Biz, öncelikle her zaman 80 milyon ülkemizi, tüm vatandaşlarımızı, milletimizi ve bayrağımızı temsil ediyoruz. Her şampiyon olduğumuzda tüm vatandaşlarımız seviniyor ve biz, onları özellikle sevindirdiğimiz için mutlu ve gururlu oluyoruz. Bugün de aldığımız altın madalyaları milletimize ve daha sonra da Ankara'mıza getiriyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Mansur Yavaş, sağ olsunlar bizleri bugün makama kabul etti. Kulübe desteği çok, bizlere desteği çok büyük. Biz, 12 yıldır Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor'dayız ve altyapıda olsun, yıldız kategorisinde olsun her anlamda Türkiye'nin en büyük kulübüyüz güreşte. Bize çok güzel bir tesis yapıldı. Şu an bu tesiste 4 bin 800 çocuğumuz, gencimiz güreş eğitimi alıyor. İnşallah bu, Türkiye'nin güreş geleceği adına önemli olacak ve biz bunun meyvelerini göreceğiz. Bu, Ankara'ya büyük bir hizmet. Başta onursal başkanımız Mansur Yavaş'a, kulüp başkanımız Yüksel Arslan'a ve genel koordinatörümüz Abdullah Çakmak'a teşekkür ediyorum."