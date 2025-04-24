İstanbul'da korkutan bir deprem daha

İstanbul'da korkutan bir deprem daha
Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi
Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi

Devasa gemi böyle görüntülendi! Binlerce araç Türkiye'de

Mansur Yavaş: Ankara'ya Kuvvetli Yağış Geliyor

Mansur Yavaş: Ankara'ya Kuvvetli Yağış Geliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kente çok kuvvetli bir yağış hücresinin giriş yapacağını ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini duyurdu.

YAVAŞ: KENTİMİZE ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ GİRİŞ YAPACAK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki 30 dakika içinde kentimize çok kuvvetli bir yağış hücresi giriş yapacaktır. Kuvvetli rüzgar, fırtına, dolu ve sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenmektedir. Özellikle iş çıkış saatine denk gelen bu zaman diliminde vatandaşlarımız dikkatli olmalıdır. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz teyakkuz halindedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.