Mansur Yavaş: Ankara'ya Kuvvetli Yağış Geliyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kente çok kuvvetli bir yağış hücresinin giriş yapacağını ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini duyurdu.
YAVAŞ: KENTİMİZE ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ GİRİŞ YAPACAK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki 30 dakika içinde kentimize çok kuvvetli bir yağış hücresi giriş yapacaktır. Kuvvetli rüzgar, fırtına, dolu ve sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenmektedir. Özellikle iş çıkış saatine denk gelen bu zaman diliminde vatandaşlarımız dikkatli olmalıdır. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz teyakkuz halindedir" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel