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Mansur Yavaş, AKK gönüllüsü muhtarlarla bir araya geldi

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi (AKK) gönüllüsü muhtarlarla bir araya geldi. Yavaş, muhtarların taleplerini dinledi ve ABB'nin bütçe ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi (AKK) gönüllüsü muhtarlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AKK Gençlik Parkı'ndaki Kabul Salonu'nda "Sivil Toplum Buluşmaları" kapsamında düzenlenen programda Yavaş, muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

ABB'nin bütçe ve projeleriyle ilgili sunum da yapan Yavaş, şu bilgileri verdi:

"2013 yılında DSİ Ankara'da bazı bölgeleri taşkın sahası ilan etmiş. 'Acil yapın yapmazsanız insanlar ölür' demiş. 2019'a kadar hiçbirini yapmamışlar bu kadar gelir olmasına rağmen. 16'sından 3-4'ü kaldı, inşallah onları da en kısa sürede yapacağız. Eski dönemin 6 milyar borcunu ödedik. 27 bin emekliye yardım ediyoruz. Ömrünü kamuya hizmet etmekle çürütmüş insanları yüzüstü bırakamayız."

Programa, Ankara Kent Konseyi Başkanı ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, ABB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Önder Yanmaz, Başkent Muhtarlar Federasyonu Başkanı Muammer Köksal ve AKK gönüllüsü muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mansur Yavaş Kent Konseyi Ankara Sivil Toplum Politika Güncel Haberler

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