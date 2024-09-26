Mansur Yavaş: 'Adaylık tartışmaları gereksiz'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin, "Biz her zaman söyledik. Partimiz aday gösterirse aday oluruz, bunun haricinde konuşacak başka bir şey yok. Türkçe ve gayet açık konuşuyoruz." dedi.

Yavaş, ABB tarafından İzmir Caddesi'nde yaptırılan 100. Yıl Gençlik Kütüphanesi'nin açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili soru üzerine Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, günü geldiğinde kimin aday olabileceğini belirttiğini, dolayısıyla ortada bir şey yokken bu tartışmaları gereksiz bulduğunu söyledi.

Adaylık tartışmalarının, gündemi değiştirmeye yönelik olduğunu belirten Yavaş, "Sayın İmamoğlu ya da benim ağzımdan bir şey çıkmadığı halde kulis bilgisi adı altında hem hükümeti eleştirip hem de hükümete hizmet edecek bu kulis bilgisi adı altında gereksiz tartışma yaptırıyorlar ve gündemi unutturuyorlar. Biz her zaman söyledik. Partimiz aday gösterirse aday oluruz. Bunun haricinde konuşacak başka bir kelime yok. Türkçe ve gayet açık konuşuyoruz. Onun haricinde söylenen sözlerin hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Muhalefet, ülkedeki sıkıntıların çözümü doğrultusunda çalışmalıdır. Bunun haricinde konuşmalar boş laftır, boş laflarla tüketilecek zamanımız yok." ifadesini kullandı.

Okulların temizliği konusunda ABB'nin nasıl bir çalışma yapacağının sorulması üzerine Yavaş, hijyen malzemelerini isteyen okulların başvurularını aldıklarını aktardı.

Şimdiye kadar 632 okulun kendilerine müracaat ettiğini bildiren Yavaş, "Büyükşehir Belediyesinin çeşitli birimlerinde çalışan arkadaşlarımız her hafta cumartesi ve pazar olmak üzere en az 50 okulun temizliğini yapacaklar. Kent yöneticileri, kentte bir problem varsa 'bu görev bizim değil, bunu bakanlığın, hükümetin yapması gerekir' diye duyarsız kalamaz. Talep edildiği taktirde Ankara'daki 16 belediye başkanı olarak okulların tamamını da temizlemeye talibiz. Bunu yapacak gücümüz var." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Yavaş, şunları kaydetti:

"Ben böyle bir kararın çıkmaması gerektiğine bir hukukçu olarak inanıyorum. İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına baktığımız zaman bırakın bu sözleri çok daha ağırlarına dahi katlanılması gerektiği söyleniyor. Sayın İmamoğlu da bu sözleri Sayın Soylu'nun söylediğini ifade ediyor. Dolayısıyla yargılanacak dahi bir husus yokken, takipsizlik kararı verilmesi gerekirken maalesef kamuoyumuz günlerce bununla meşgul. Siyasi olarak bir kişiye dava açıp ceza verebilirsiniz. Ama siyasetin yargı yoluyla dizayn edildiği bir yerde hukuka olan güven gittikçe sona erer."

Mansur Yavaş, CHP'nin Tüzük Kurultayı sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarında sorun olup olmadığı sorusu üzerine, "Hiçbir sıkıntı yok. Olması da mümkün değil. Bizler Cumhuriyet Halk Partisinin belediye başkanlarıyız. Biz ancak hizmette rekabet ederiz. Partinin kuralları bellidir. Cumhurbaşkanı adayının nasıl seçileceği, tespit edileceği bellidir. Şu anda da gündemde aday belirleme konusu olmadığına göre böyle bir konu asla gündemimizde yok." değerlendirmesinde bulundu.