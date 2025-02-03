Mansur Yavaş: Aday Belirleme Süreci İçin Çok Erken

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP'deki ön seçim kararına ilişkin, "Her şeyden önce aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Seçim tarihimiz belli değil, o zamana kadar Türkiye'de şartlar değişir, her şey değişir." dedi.

Dirençli kentler oluşturmak ve olası bir depremin etkilerini en aza indirmek amacıyla Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığının desteğiyle "Olası Bir Depreme Hazır Mıyız?" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş, "silahlı kuvvetlerden ayırma cezası" verilen teğmenlere ilişkin soru üzerine kararı beğenmediklerini söyledi.

Yavaş, "'Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz' demenin, hiçbir zaman suç olmadığı kanaatindeyiz. Bunu daha önce de sık sık belirttik. 'Sadece disiplin sorunu' diyorlar, diyelim ki disiplin sorunu, bu kadar iyi yetişmiş insanları hemen ihraç etmek gerekmez." diye konuştu.

CHP'nin aldığı ön seçim kararına ilişkin soruya da yanıt veren Yavaş, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Şöyle ki seçim tarihimiz belli değil, o zamana kadar Türkiye'de şartlar değişir, her şey değişir. Önce ekonomik sıkıntı varken hem adayların birbirinin enerjisini yormaması, toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim. Bütün siyasi partilerin, özellikle muhalefetin hep birlikte bugün yaşanan derin yoksulluğa sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Buna yoğunlaşıyoruz aynı zamanda, çünkü seçim tarihimiz belli değil."

Bu arada Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a, Kent Konseyine gelişinde heyelan riskiyle ilgili bilgilendirmede bulunmak isteyen Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi'nin sakinleri, korumalara yönlendirildi.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan mahalle sakinlerinden Ümit Karabacak, Kanuni Mahallesi'nde yaklaşık 1,5 yıl önce başlayan bir heyelandan dolayı 9 binanın yıkıldığını ve mevcutta heyelan tehlikesinin devam ettiğini savundu.

Mansur Yavaş'a seslerini duyurmak istedikleri için geldiklerini aktaran Karabacak, "Mansur Başkan buraya böyle bir organizasyon için geliyormuş, depremle ilgili bir konferans varmış, biz de sesimizi duyurmak için geldik. Mahallemizde ciddi bir problem var, tehlike var. Kendisine ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi 10 bina tehlike arz ediyor. Kaymalar bu şekilde devam ederse 10-11 bina da yıkılacak. Yani ciddi bir kayma var. Yetkililerle iletişim kuramıyoruz, artık tek çareyi buraya gelmekte bulduk." ifadesini kullandı.