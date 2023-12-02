Mansur Yavaş, ABB Başkan aday adaylığı için başvurdu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yeniden ABB başkan aday adaylığı için CHP Ankara İl Başkanlığı'na başvurdu. Yavaş, Melih Gökçek'e karşı kazandığı konut davasına ilişkin soruya "Belediyede yaptığımız incelemede özel kalem adına alınan ev mobilyalarının da Gökçek'in evine gittiğini gördük. Bunu da soruşturuyoruz. Sadece evi satın alamamış eşyalarının da parasını belediyeye ödetmiş. Bu mahkeme kararı çok net Yargıtay aşamasını beklemeden evi tahliye etmesi beklediğim bir davranış. Aslında beklemediğim bir davranış ama olması gereken odur" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için bugün CHP Ankara İl Başkanlığı'na başvurdu. Başvurunun ardından Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile birlikte şu açıklamayı yaptı:

"ANKARA'YI CUMHURİYETİN BAŞKENTİ VE DÜNYA BAŞKENTLERİYLE YARIŞIR BİR ANKARA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Seçimden önce verdiğimiz sözün en büyüğü Ankara halkına israf etmeden, şeffaf katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim getireceğimizdi. Projen nedir diye soranlara en büyük projemiz aç ve açıkta kimseyi bırakmamak ve Ankara'dan kazandığımızı yine Ankara halkı için harcamak ve Ankara halkını bütün yönleriyle zengin etmek diye söz vermiştik. Belediye başkanlığımız süresinde Türkiye'ye örnek olacak, şimdiye kadar hiç uygulanmamış ve belediyecilikte devrim yaptığımız birçok uygulama var. Örnek alındık, karşılığında dünya çapında ödüller de aldık ve ABB'nin adil bir şekilde, israf etmeden, tarafsız, dürüst bir şekilde yönetileceğini bütün dünyaya göstermek istedik. Çok şükür bugüne kadar da bunu başardık, aynı yolda devam edeceğiz. En büyük amacımız turistleriyle beraber Ankara halkını yaşadığı yerde mutlu olan ve betona değil yeşile, güneşe, halka öncelik veren yönetimimiz aynı şekilde devam edecek. Amacımız şu; artık belediye meclisinde şimdiye kadar gördüğünüz olayları görmek istemiyoruz. Çoğunluğumuz olduğu zaman da o çoğunluğa dayanarak demokrasiye aykırı şekilde yönetimimiz de olmayacak. Ankara'da bundan sonra mevcut belediyelerin üzerine çok daha fazla belediye katmak, belediye meclisinde çoğunluğu sağlamak suretiyle, Ankara'yı bize emanet edilen şekilde cumhuriyetin başkenti ve dünya başkentleriyle yarışır bir Ankara yapmaya devam edeceğiz. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum, kendimi de Ankara halkına emanet ediyorum."

"YİNE İTTİFAK YAPARAK ÇALIŞMAK İSTERİZ, TAKDİR KENDİLERİNİN"

Yavaş, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavaş, İYİ Parti ile seçim ittifakı olup olmayacağına ilişkin soruya "Biz şimdiye kadar Millet İttifakı belediye başkanları olarak çizgimizi sürdürdük, yine birlikte çalışmak isteriz ama takdir kendilerinindir, Ankara halkınındır" cevabını verdi.

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek'in Dikmen Vadisi'ndeki evi boşaltma sürecine ilişkin soruya da Yavaş şöyle yanıt verdi:

"GÖKÇEK SADECE EVİ SATIN ALMAMIŞ, EŞYALARIN PARASINI DA BELEDİYEYE ÖDETMİŞ, MAHKEME KARARI ÇOK NET YARGITAY'I BEKLEMEDEN EVİ TAHLİYE ETMELİ"

"Savcılığa gönderdiğimiz bütün dosyalar daha önceden müfettiş raporlarıyla bağlanmış dosyalardı, bunlardan bir kısmı hala bekliyor. Ama bu arada bizimle ilgili herhangi bir şikayet edildiği zaman hemen müfettişler geliyor. Belki yüzlerce hakkımızda şikayet edildi daha bir tek soruşturma izni çıktığı yok ve tamamı da takipsizlikle sonuçlandı. Bir belediye başkanı 3 yıl dolmadan kendi belediyesine ait bir konutu satın alamaz. Gökçek'e görevi bırak dedikleri esnadan daha sonra kendi başkanlık yazısıyla lojman ve ofis olarak kullandığı 4 konutu satışına karar vermiş ve kendisi de o mecliste başkanlık yapmış satış kararı verilirken. Kendi ve yakınlarını da kapsar bu yasak. Takipsizlik verildi ama şu anda takipsizliğe de yeniden kaldırılması için itiraz edeceğiz bu bir suçtur. Yerel mahkeme aleyhimize karar vermişti ancak istinaf bizim iddialarımızı da ortaya koyar şekilde tapunun iptaline, tekrar belediye adına tesciline karar verdi, Yargıtay süreci de var. Ama bunun için ben soruşturuldum ve Danıştay bu soruşturma iznini kaldırdı. Niye soruşturdun diye soruşturuldum ama sonuçta haklı çıktım. Belediyede yaptığımız incelemede özel kalem adına alınan ev mobilyalarının da Gökçek'in evine gittiğini gördük. Bunu da soruşturuyoruz. Sadece evi satın alamamış eşyalarının da parasını belediyeye ödetmiş. Bu mahkeme kararı çok net Yargıtay aşamasını beklemeden evi tahliye etmesi beklediğim bir davranış. Aslında beklemediğim bir davranış ama olması gereken odur."