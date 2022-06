Su baskını nedeniyle hayatını kaybeden Busenur Doğanay'ın evi

Ankara'daki sağanak sonrası meydana gelen su baskınında Keçiören'de ikamet eden Busenur Doğanay hayatını kaybetti, kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Ankara Valisi Vasip Şahin, kentteki sağanağın ardından Keçiören İncirli Mahallesi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sağanak Ani su baskını nedeniyle bir kişinin evinden çıkamayarak hayatını kaybettiğini belirten Şahin, "Az önce de dalgıçlar cenazeyi çıkardı. İnşallah savcılık otopsiyi, gerekli incelemeleri yapacak." dedi.

Ülke genelinde ani yağışların olduğunu dile getiren Şahin, bütün ikazlara ve her an, her noktada vatandaşların da bu konuda elinden geleni yapmasına rağmen bazı şeylerden kaçılamadığını ifade etti.

Vali Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir vatandaşımız eksi 1'de olduğu için binaya gelen sular oraya tamamen dolmuş ve orada maalesef hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Biraz önce de komşusu, zannediyorum çocuğun yardım talebini, sesini duyan bir komşumuzdu, o da haklı olarak sinir krizi geçirdi. Arkadaşlar şimdi ona da müdahale ediyor. Ama şunu bilelim ki arkadaşlarımız, bütün ekipler, itfaiyemiz, AFAD, dalgıçlar, herkes hemen buraya yönlendirildi ve hemen müdahaleye başladı. Ama maalesef dalgıçlarımız kapı kapalı olduğu için belli bir seviyenin de üzerinde su olduğu için kapıyı açamadılar, pencereden girmek zorunda kaldılar. Bir taraftan da birkaç motorla birden suların tahliyesi yapılmaya çalışıldı. Yani şunu ifade etmek istiyorum, buraya ekipler en kısa sürede intikal edip en hızlı çabayı gösterdiler ama maalesef sonuç üzücü. Bir genç kızımız vefat etti."

Şahin, eksi 1'in üzerindeki kota kadar suyun çıktığının kendisine gösterildiğini söyledi.

Suyun, bir üst katın neredeyse yarısına gelecek seviyede yukarı çıktığını ifade eden Şahin, "Ani su baskını olmuş binanın arka tarafından. Yardım istediği zaman da zannediyorum su belli bir seviyeyi geçmişti. Arkadaşlarımızın ifadesi öyle. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Su baskınında hayatını kaybeden kişinin Busenur Doğanay olduğu öğrenildi.

"20 dakikada 20 kilogram yağış düştü"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bugün özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Ostim civarında yoğun yağış olduğunu, 20 dakikada 20 kilogram kadar yağış düştüğünü söyledi.

Şehrin bu kısımlarından 1200 noktadan ihbar geldiğini belirten Yavaş, "Bundan sonra buna alışacağız. Çünkü iklim değişikliği nedeniyle bu tür yağışlar böyle uzun sürüyor ve lokal yağıyor. Buna göre yeniden tedbir almak durumundayız." dedi.

İkazları yaparken normal yağışa göre ihbarın yeterli olmadığını ifade eden Yavaş, şöyle devam etti:

"Camilerimizin hepsi merkezi sisteme bağlı. Artık bundan sonra yurt dışında gördüğümüz gibi 'afet geliyor, kasırga geliyor' diye önceden yapılan bildirimlerin ülkemizde de yapılması gerekecek. Bu nedenle en azından Ankara'da Başkent Mobil üzerinden alarm sistemi de kuruyoruz ama yeterli olmuyor. Çünkü herkes henüz o uygulamayı yüklemedi. Mesela AFAD bunu yapabilir, herkesin telefonuna lokal olarak Ankara'da gönderebilir bir de merkezi sistemle camilerden böyle bir yağış alarmıyla vatandaşlarımızın ikaz edilmesi gerekecek. Ne yapabilirler? Böyle bodrum katlardan çıkabilirler, oralarda durmayabilirler, iş yerlerinde tedbir alma imkanları varsa tedbir alırlar. Örneğin sel basan yerde tepelerden su istinat duvarlarının üzerinden çıkarak gelmiş. Daha önce de burada böyle bir yağış yaşanmamış. Buralar sonradan yapılaşmaya açılmış, su sel olup geliyor, suyun kaçabileceği bir yer yok."

Yavaş, Keçiören'deki bu yapılaşmayla ilgili İncirli Mahallesi tarafının tamamen altyapısının yenileceğini ifade etti.

Buranın altyapısının 30 yıl önce nasılsa hala aynı durduğunu anlatan Yavaş, "Çok üzücü bir can kaybımız var. Ama şu içeriye baktığımız zaman neredeyse 'bir kişi kaybolmuş'la teselli bulacağız. Çünkü gerçekten ters dubleks olan bir binanın ikinci katının üst kısımlarına kadar sel basmış. Öngörülebilecek bir şey değil. Bu kadarla geçmiş olsun diyorum, başımız sağ olsun." diye konuştu.

Yavaş, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yağışların görüldüğünü belirterek, "Bunun için inşallah hükümetle birlikte Paris Antlaşması'nın imzalanmasıyla elde edilecek paradan özellikle büyük illerde altyapının sıfırdan yenilenmesi gerekir diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"11 Haziran'da hayatını kaybeden kişiyle akraba"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise hayatını kaybeden kişinin 11 Haziran'da yaşanan selde Altındağ ilçesinde hayatını kaybeden kişiyle akraba olduğunu anlattı.

Altınok, "Ankara'da altyapının, yağmur pınarlarının hızla yapılması, ızgara ve mazgalların temizlenmesi lazım. İnsan hayatı her şeyden önemlidir. Daha önce de uyardım eğer bu yatırımlar yapılmaz, tedbirler alınmazsa Ankara'da ciddi ölümler olabilir, insanlar hayatını kaybedebilir." diye konuştu.

Bu çalışmaların Ankara Büyükşehir Belediyesinin yetkisinde olduğunu vurgulayan Altınok, böyle acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, bir kişinin kayıp olduğunu bildirdi

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan, "Ankara Keçiören'de, saat 17.00 civarındaki yoğun yağış sonucunda su baskınına uğrayan bir eve ulaşıldığında, bir kişinin hayatını kaybetmiş olduğu anlaşılmıştır. Kayıp olan bir kişiyi arama çalışmaları devam etmektedir. Başımız sağ olsun." açıklamasını paylaştı.