Mansur Yavaş: "140. Saatte Ceylan Hanım'a Kavuştuk. Elleriniz Dert Görmesin Kahramanlar" Güncel Haberler Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB itfaiyesinin Antakya’da süren arama ve kurtarma çalışmalarında 140’ıncı saatte Hatay’da bir kadının kurtarıldığını duyurdu. Yavaş, “140. saatte Ceylan Hanım’a kavuştuk. Elleriniz dert görmesin kahramanlar” dedi. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB itfaiyesinin Antakya'da süren arama ve kurtarma çalışmalarında 140'ıncı saatte Hatay'da bir kadının kurtarıldığını duyurdu. Yavaş, "140. saatte Ceylan Hanım'a kavuştuk. Elleriniz dert görmesin kahramanlar" dedi. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 2 büyük deprem 10 ili etkiledi. ABB itfaiye arama ve kurtarma ekipleri afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş, itfaiye ekiplerinin Hatay'da süren arama ve kurtarma çalışmalarında bir kadının kurtarıldığını bildirdi. Yavaş, sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı: "140. saatte Ceylan Hanım'a kavuştuk. Elleriniz dert görmesin kahramanlar" Kaynak: ANKA / Güncel Mansur Yavaş Antakya Ankara Hatay Güncel Haberler

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