Mansur Yavaş: 14 Araç ve 32 Mesai Arkadaşımızdan Oluşan Ekibimiz Yangına Müdahale İçin Marmaris'e Doğru Yola Çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 14 itfaiye aracı ve 32 itfaiye çalışanının, orman yangının devam ettiği Muğla'nın Marmaris ilçesine doğru yola çıktığını duyurdu. Yavaş, "Ekiplerimiz sahada, bizler de dualarımızla yanındayız" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Bördübet mevkiinde başlayan ve üç gündür söndürülemeyen orman yangını için itfaiye araçları ile personelin Ankara'dan yola çıktığını duyurdu. Yavaş, twitter hesabından yayınladığı mesaj şöyle:

"14 araç ve 32 mesai arkadaşımızdan oluşan ekibimiz yangına müdahale için Marmaris'e doğru yola çıktı. Ekiplerimiz sahada, bizler de dualarımızla yanındayız"

ANKA / Güncel