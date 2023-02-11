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Mansur Yavaş: 136 Saat Dayandı. Kavuştuk. Farah 17 Yaşında Hayata Tekrar Merhaba Dedi. Şükürler Olsun

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB itfaiyesinin Antakya'da süren arama ve kurtarma çalışmalarında 136'ıncı saatte 17 yaşında bir gencin hayatının kurtarıldığını duyurdu.  Yavaş, "136 saat dayandı. Kavuştuk. Farah 17 yaşında hayata tekrar merhaba dedi. Şükürler olsun" açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB itfaiyesinin Antakya'da süren arama ve kurtarma çalışmalarında 136'ıncı saatte 17 yaşında bir gencin hayatının kurtarıldığını duyurdu. Yavaş, "136 saat dayandı. Kavuştuk. Farah 17 yaşında hayata tekrar merhaba dedi. Şükürler olsun" açıklamasını yaptı.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 2 büyük deprem 10 ili etkiledi. ABB itfaiye arama ve kurtarma ekipleri afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş, itfaiye ekiplerinin Antakya'da süren arama kurtarma çalışmalarında 17 yaşında bir gencin kurtarıldığını duyurdu. Yavaş, sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı:
"136 saat dayandı. Kavuştuk. Farah 17 yaşında hayata tekrar merhaba dedi. Şükürler olsun."

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Kaynak: ANKA / Güncel

Mansur Yavaş Antakya İtfaiye Ankara Güncel Haberler

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