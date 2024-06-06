Manş Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan bot alabora oldu

Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye gitmek isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan botun alabora olduğu, 80 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

İngiltere medyasında yer alan habere göre, Fransa'nın Calais kentinden İngiltere'nin Dover kentine geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bot, Manş Denizi'nde alabora oldu.

İngiliz Sahil Güvenlik ve Sınır Muhafızları, helikopterler ve botlarla olay yerine ulaştı.

Alabora olan bottaki 80 düzensiz göçmenin kurtarıldığını bildiren Kraliyet Ulusal Cankurtaran Kurumu (RLNI), olayda can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

Olaya ilişkin detaylar ve düzensiz göçmenlerin durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İngiltere İçişleri Bakanlığının verilerine göre, son 1 haftada 331 düzensiz göçmen adaya ayak bastı.

Yılbaşından bu yana ise İngiltere'ye ulaşan düzensiz göçmen sayısının 10 bin 779 olduğu açıklandı.

Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 7 bin 610, 2022'de ise 9 bin 984 olarak açıklanmıştı.